Жительница Парижа: как изменилась жизнь во Франции из-за коронавируса

Французские власти обсуждают возможность выделить порядка 250 миллионов евро только для помощи самозанятым. Льготникам же планируют оплачивать содержание квартиры. Также не будут применяться жёсткие меры к тем, кто сейчас не оплатит, например, электричество.

Париж, Монмартр

Власти Франции приняли жёсткие меры для борьбы с коронавирусом: выйти из дома теперь разрешается только поодиночке и лишь по уважительной причине, открытыми остались лишь самые необходимые заведения — аптеки, продуктовые магазины, банки и заправки, а максимально возможное число компаний переведено на удалённые работу. Нарушителей этих правил ждут серьёзные штрафы, рассказала «Парламентской газете» жительница Парижа Анна.

Выходить на улицу стало дорого

Ранее, 24 марта, на территории всей Франции вступил в силу режим чрезвычайного санитарного положения. С 17 марта в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины, введены строгие ограничения на передвижения людей.

«Чтобы выйти, нужно написать справку (от руки или заполнить формуляр): там важно отметить причину выхода, адрес проживания и дату. Причины выхода: на работу (если есть подтверждение от работодателя, что удалённая работа невозможна), прогуляться с собакой или короткие занятия спортом недалеко от дома, жизненно необходимые покупки», — пояснила собеседница издания.

По её словам, за нарушение установлены штрафы: 135 евро; если не платишь в течение 45 дней, то 375 евро; в случае повторного нарушения штраф — 1500 евро. За соблюдением правил внимательно следят полицейские, их число на улицах Парижа выросло. Всего за прошлую неделю по стране выписали около 95 тысяч штрафов.

«Останавливают часто: из четырёх выходов из дома останавливали два раза. Главная претензия была в том, что мы выходили с мужем вдвоем, хотя до 23 марта в законе это прописано не было», — отметила Анна. При этом, добавила она, правоохранители «общаются достаточно строго, но больше с просьбой, пытаются объяснить, что очень важно оставаться дома».

Не выходя из дома попадаешь в очередь

Если вы, например, направились в магазин, то полицейские попросят вас идти в ближайший супермаркет. Как подчеркнула жительница Парижа, разницы при этом нет: «В супермаркетах всё хорошо. И макароны на месте, и туалетная бумага. Единственное, мне показалось, что выросли цены, но это в первую очередь ощущение».

А вот антисептиков и медицинских масок в аптеках не хватает. Однако их можно заказать в Интернете и дня через три-четыре получить с доставкой на дом. Аналогично онлайн можно приобрести и продукты. Так получается избежать походов в магазин, куда, кстати, пускают ограниченное количество человек, но при этом, в отличие от покупок офлайн, придётся подождать в очереди.

«Также супермаркеты работают на доставку, но сроки — минимум неделя. Где-то даже сделали электронную очередь на сайт, потому что сервисы не справляются. Когда я заказывала, всё постоянно вылетало и многие продукты приходилось несколько раз заменять», — пожаловалась Анна. Но в целом, добавила она, это удобнее, чем выходить и писать каждый раз справку.

На удалёнке безопаснее

Для кого-то в сложившейся ситуации выходом может оказаться заказ готовой еды на дом. Сервисы доставки во Франции сегодня явно находятся в плюсе и ведут борьбу за клиентов, но при этом не забывают и о потребителях, отметила Анна. «Сервисы могут предлагать различные варианты: например, промокоды по 15 евро на два первых заказа или двухнедельный период бесплатной доставки, тогда как обычно она стоит три евро», — привела она пример.

Всячески стараются поддерживать французов и работодатели. Так, некоторые компании, у которых нет возможности перевести сотрудников на дистанционный режим, планируют доплатить им по 1000 евро. «Хотя на удалёнку перевели всех, кого только возможно. Исключение — те, кто в силу профессии не может работать удалённо. Для этого работодатель составляет специальный документ — и за этим, кстати, тоже жёстко следят. Штрафуют и работодателей», — подчеркнула собеседница газеты.

Кроме того, французские власти обсуждают возможность выделить порядка 250 миллионов евро только для помощи самозанятым. Льготникам же планируют оплачивать содержание квартиры. Также не будут применяться жёсткие меры к тем, кто сейчас не оплатит, например, электричество.

Источник: pnp.ru