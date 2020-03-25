Социальное дистанцирование эффективно для погашения пандемии COVID-19

Работа на дому, самоизоляция и сокращение контактов с обществом, очень эффективны для сокращения числа случаев COVID-19.

Cпособность стран сдерживать и контролировать передачу COVID-19 имеет решающее значение в отсутствие вакцины

Новое ведущее в мире исследование, проведенное Университетом Западной Австралии, подтвердило, что меры социального дистанцирования, такие как работа на дому, самоизоляция и сокращение контактов с обществом, очень эффективны для сокращения числа случаев COVID-19.

Исследователи использовали компьютерное моделирование для оценки ряда мер социального дистанцирования, чтобы впервые определить, какие стратегии были наиболее эффективными в снижении пиковой ежедневной заболеваемости и, как следствие, давления на систему здравоохранения.

Исследование, опубликованное сегодня в MedRxiv, показало, что двумя наиболее эффективными мерами социального дистанцирования были самоизоляция и 70-процентное сокращение общесоюзного контакта, который определяется как любой социальный контакт вне школы, работы или дома.

Руководитель исследования профессор Джордж Милн из Школы компьютерных наук и программной инженерии UWA сказал, что обе эти меры могут быть еще более усилены.

«Учитывая, что мы предполагали, что изолированы только случаи, а не вся семья, существует возможность повысить эффективность этой стратегии» , — сказал профессор Милн.

По его словам, способность стран сдерживать и контролировать передачу COVID-19 имеет решающее значение в отсутствие вакцины.

Профессор Милн сказал, что моделирование предполагает, что закрытие школы является наименее эффективной единственной мерой социального дистанцирования, и это очень разрушительно, поскольку взрослые должны заботиться о младших детях.

«Его умеренная эффективность проистекает из нашего предположения о том, что дети по-прежнему имеют контакты в более широком сообществе, когда школы закрыты, — сказал он. «Это говорит о том, что сочетание закрытия школы с сокращением контактов на уровне сообщества даже на 30 процентов будет значительно более эффективным».

Используя данные передачи COVID-19 из источника вспышки в провинции Хубэй в Китае, собранного до того, как были активированы меры по сдерживанию, исследователи адаптировали установленную индивидуальную имитационную модель города Ньюкасл в Новом Южном Уэльсе, Австралия, население которой составляет 272 409 человек.

Профессор Милн сказал, что имитация передачи вируса в модели сообщества без вмешательств обеспечила основу для сравнения альтернативных стратегий социального дистанцирования.

«Была определена история инфекции каждого человека, как и время заражения», — сказал он. «Из этих данных, полученных на основе модели, была получена скорость роста случаев заболевания, величина эпидемического пика и продолжительность вспышки».

Исследователи обнаружили, что как время, так и сила мер социального дистанцирования оказали существенное влияние на снижение количества инфекций в ситуации пандемии.

Профессор Милн сказал, что выбор времени для принятия мер по социальному дистанцированию является проблемой, с которой сталкиваются органы общественного здравоохранения, балансируя то, что необходимо сделать, с тем, что возможно, и это будет варьироваться в зависимости от страны.

«Наше моделирование дает начальное руководство по относительной выгоде целого ряда стратегий смягчения», — сказал он.

«По мере развития пандемии COVID-19 необходимо будет оценить более тонкие стратегии, такие как поэтапное введение дополнительных мер, если будет установлено, что существующие стратегии неэффективны в уменьшении числа случаев заболевания в день».

«Аналогичным образом, моделирование потребуется для определения оптимальных стратегий поэтапного прекращения вмешательств после того, как эпидемический пик пройдет».

Источник: medicalxpress.com