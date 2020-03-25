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Недвижимость / Общество

До 70% квартир будут строить с помощью эскроу счетов к концу 2020 года

12:49 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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Даже в условиях пандемии и падения курса рубля застройщики пока не наблюдают снижения спроса на квартиры.

До 70% квартир будут строить с помощью эскроу счетов к концу 2020 года
Реформа рынка долевого строительства подразумевает постепенное замещение старых проектов новыми

Счета эскроу к концу года будут использоваться при возведении 60-70% новостроек. Такой прогноз дает аналитический центр ДОМ.РФ.
Сейчас в России с помощью проектного финансирования строится 30 млн квадратных метров жилья — почти 3 тысячи домов на 595 тысяч квартир. По данным портала наш.дом.рф, это около 30% рынка. В начале года с использованием эскроу возводились лишь 24,5% новостроек (26,4 млн кв.м).

Лидируют по площади проектов, финансируемых с использованием нового механизма, Москва (4,97 млн кв. м), Московская область (2,98 млн кв. м), Санкт-Петербург (2,53 млн кв. м), Краснодарский край (2,36) и Свердловская область (1,04 млн кв. м). По данным Центробанка, к марту было открыто 63 тысячи счетов эскроу, это на 42% больше, чем в начале года.

«Устойчивый прирост объемов строительства по новой схеме свидетельствует о том, что отрасль успешно адаптировалась к новым правилам», — считает замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. По его прогнозам, к концу 2020 года объем таких проектов может достигнуть 60-70% всего рынка. Более 90% жилья, которое возводится по старым правилам (а это 60,8 млн кв.м) планируется к сдаче в эксплуатацию до 2023 года, добавляют в ДОМ.РФ.
Специалисты строительного рынка считают рост доли новостроек с эскроу до 60-70% вполне реальной перспективой — даже в условиях пандемии и падения курса рубля застройщики пока не наблюдают снижения спроса на квартиры. Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отмечает, что спрос на жилье увеличился в среднем на 15% с начала 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. «Да, возможно мы увидим кратковременное снижение спроса на 10% в начале мая. Многие девелоперы будут выводить на рынок новые проекты с осторожностью, исходя из динамики спроса. Однако если экономика стабилизируется, то доля проектов с использованием проектного финансирования вполне может увеличиться», — говорит Нюхалов.
Реформа рынка долевого строительства подразумевает постепенное замещение старых проектов новыми, которые уже точно будут реализовываться с применением эскроу. Параллельно будут сдаваться в эксплуатацию жилые комплексы, строящиеся по старым правилам. Этот механизм сам по себе подразумевает, что доля новостроек с проектным финансированием будет увеличиваться, говорит гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

С момента идеи до непосредственного старта продаж проходит не менее полутора лет. Проекты, которые сейчас выйдут в продажу, были изначально запланированы год-два назад. Сегодня застройщики уже рассматривают площадки с перспективой на ближайшие два-три года, рассказал Владимир Моребис, коммерческий директор Est-a-Tet. К концу года, по его мнению, по модели проектного финансирования будет возводиться не менее половины новостроек.

Источник: РГ

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