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Одобрил планы Саудовской Аравии в «нефтяной войне» с Россией Трамп

12:45 25.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Падение цен за две недели после разговора Трампа с Сальманом оказалось столь сильным, что застало Белый дом врасплох.

Одобрил планы Саудовской Аравии в нефтяной войне с Россией Трамп
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%-9%

Президент США Дональд Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Свою позицию глава Белого дома высказал 9 марта в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника администрации, Трамп одобрил планы Эр-Рияда, однако в то же время призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.

Однако, как отметил собеседник Politico, падение цен за две недели после разговора Трампа с Сальманом оказалось столь сильным, что застало Белый дом врасплох. «Никто не думал, что она (нефть – ред.) упадет так низко», — заметил источник.

Ранее TheWall Street Journal сообщила, что чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.
Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен, а также может ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией.
Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что Россия и Саудовская Аравия борются за долю на рынке, и это уронило цены на нефть до самых низких уровней за десятилетия. По его словам, США вмешаются в ситуацию в «нужное время», а пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, отметил, что в Кремле понимают причину его заявлений — многие компании страдают от низких цен, а американские производители сланцевой нефти и вовсе находятся в бедственном положении.

Срыв сделки ОПЕК+
Странам ОПЕК + в начале марта не удалось прийти к соглашению ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия.
В итоге с первого апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. После этого саудовцы объявили, что будут увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках. С начала года цены в итоге обрушились более чем в два раза.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Когда закончится нефть?

Аноним, 25 марта 2020 13:13
Дай то Бог Америка и Саудиты победят и выдавят Россию с нефтяных рынков.

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