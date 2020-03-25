Шок: метровый ком волос достали из желудка 5-летней девочки врачи

Ком волос достали из желудка ребенка

Хирурги детской городской больницы с перинатальным центром в Нижнекамске прооперировали пациентку с редким заболеванием.

По словам медиков, в больницу девочка поступила с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе. После проведенного обследования у пациентки обнаружили трихобезоар — инородное тело, занимающее практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника.

Во время операции врачи извлекли плотный комок волос весом 300 граммов и длиной около одного метра. Как объяснил заведующий хирургическим отделением №1 Алексей Спиридонов, эта патология относительно редкая и встречается у детей (чаще у девочек), имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. Проглоченные волосы так и остаются в желудке, в итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. У детей могут образовываться безоары в результате проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Медики просят родителей быть внимательнее к привычкам своих детей. Это поможет избежать многих проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Детской городской больницы с перинатальным центром.

Источник: KazanFirst