25.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Шок: метровый ком волос достали из желудка 5-летней девочки врачи

13:00 25.03.2020 Фото: KazanFirst
0

Ком волос занял практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника.

Шок: метровый ком волос достали из желудка 5 летней девочки врачи
Ком волос достали из желудка ребенка

Хирурги детской городской больницы с перинатальным центром в Нижнекамске прооперировали пациентку с редким заболеванием.

По словам медиков, в больницу девочка поступила с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе. После проведенного обследования у пациентки обнаружили трихобезоар — инородное тело, занимающее практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника.

Во время операции врачи извлекли плотный комок волос весом 300 граммов и длиной около одного метра. Как объяснил заведующий хирургическим отделением №1 Алексей Спиридонов, эта патология относительно редкая и встречается у детей (чаще у девочек), имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. Проглоченные волосы так и остаются в желудке, в итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. У детей могут образовываться безоары в результате проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Медики просят родителей быть внимательнее к привычкам своих детей. Это поможет избежать многих проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба Детской городской больницы с перинатальным центром.

Источник: KazanFirst

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВолки загрызли учительницу — остались только ноги в валенках, рассказала жительница Бердска
13:45 25-03-2020
Волки загрызли учительницу — остались только ноги в валенках, рассказала жительница Бердска
Бердск«АвтоЛеди-2020» Бердска: машины через 50 лет будут летать по воздуху 2
13:30 25-03-2020
«АвтоЛеди-2020» Бердска: машины через 50 лет будут летать по воздуху
Препарат для лечения ВИЧ назначают для лечения коронавируса на дому в России
13:30 25-03-2020
Препарат для лечения ВИЧ назначают для лечения коронавируса на дому в России
Социальное дистанцирование эффективно для погашения пандемии COVID-19
13:29 25-03-2020
Социальное дистанцирование эффективно для погашения пандемии COVID-19
БердскЦелующихся девочек-подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска 14
13:22 25-03-2020
Целующихся девочек-подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска
Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном пожаре в Пензе
13:15 25-03-2020
Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном пожаре в Пензе
Жительница Парижа: как изменилась жизнь во Франции из-за коронавируса
13:04 25-03-2020
Жительница Парижа: как изменилась жизнь во Франции из-за коронавируса
Брат да сестра: Кому в СССР запрещалось работать вместе с родственником
13:01 25-03-2020
Брат да сестра: Кому в СССР запрещалось работать вместе с родственником
Шок: метровый ком волос достали из желудка 5-летней девочки врачи
13:00 25-03-2020
Шок: метровый ком волос достали из желудка 5-летней девочки врачи
31% россиян жалуются на неудобства работы на удаленке: стул не тот, стола нет, инет слабый, дети мешают
12:59 25-03-2020
31% россиян жалуются на неудобства работы на удаленке: стул не тот, стола нет, инет слабый, дети мешают