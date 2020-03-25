Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном пожаре в Пензе

Пожар начался ночью

Трое детей и четверо взрослых погибли, по уточнённым данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

«По уточненной информации, в пожаре погибли три ребенка и четверо взрослых», — сказал собеседник агентства.



Пожар разгорелся в ночь на среду в частном доме по улице Заречный переулок, дом 11.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома, после тушения огня были обнаружены семеро погибших, в том числе две девочки 2012 года рождения и одна 2008 года рождения.«На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория», — добавила собеседница агентства.

Источник: РИА Новости