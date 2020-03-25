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Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном пожаре в Пензе

13:15 25.03.2020 Фото: ГУ МЧС по Пензенской области
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Пожар разгорелся в ночь на среду в частном доме, ведется разбор завалов.

Трое детей и четверо взрослых погибли в страшном пожаре в Пензе
Пожар начался ночью

Трое детей и четверо взрослых погибли, по уточнённым данным, при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
«По уточненной информации, в пожаре погибли три ребенка и четверо взрослых», — сказал собеседник агентства.

Пожар разгорелся в ночь на среду в частном доме по улице Заречный переулок, дом 11.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома, после тушения огня были обнаружены семеро погибших, в том числе две девочки 2012 года рождения и одна 2008 года рождения.
«На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория», — добавила собеседница агентства.

Источник: РИА Новости

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