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Препарат для лечения ВИЧ назначают для лечения коронавируса на дому в России

13:30 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек

Препарат для лечения ВИЧ назначают для лечения коронавируса на дому в России
Таблетки постепенно исчезают из аптек

Департамент здравоохранения Москвы во вторник, 24 марта, утвердил алгоритм лечения больных с нетяжелым течением коронавируса COVID-19. Документ размещен на сайте ведомства.

В частности таким пациентам рекомендуется пить больше жидкости, а в качестве основных препаратов, кроме традиционного парацетамола, назначены лопинавир и ритонавир. Этот комбинированный противовирусный препарат обычно назначают при лечении ВИЧ/СПИДа.

Отмечается, что курс лечения будет считаться успешно завершенным, если при отсутствии характерной симптоматики результаты двух тестирований на COVID-19, проведенные с разницей в двое суток, будут отрицательными.

Ранее депздрав Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован коронавирус, на дому при легком течении заболевания. Остаться дома смогут пациенты, у которых температура тела не превышает 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, а насыщение крови кислородом больше 93%.

Обязательной госпитализации подлежат заболевшие с тяжелой клинической картиной и пациенты из групп риска (беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Известия

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