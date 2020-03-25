Волки загрызли учительницу — остались только ноги в валенках, рассказала жительница Бердска

До 7 класса Мария Процкая даже не подозревала, что ее воспитывает отчим. Глаза открыли добрые люди. Маша узнала от матери, что отец погиб на фронте.

Мария Процкая вырастила двоих детей, у нее пять внуков и шесть правнуков

Осталась только одна фотография в память об отце, погибшем на фронте, у жительницы Бердска Марии Процкой. Она не знает, где могила ее родного человека. Не знает даже приблизительного места, где он погиб. Вся информация, которую ей прислали из центрального архива уместится в пару строк: рядовой Иван Семенович Наминас пропал без вести в апреле 1943 года.

Родственница маршала Советского Союза

Маша появилась на свет в деревне Язово Оконешниковского района Омской области в 1937 году. В той деревне, где родился и жил маршал Советского Союза, министр обороны Дмитрий Язов, кстати, он был дальним родственником семьи Наминас. И после войны, когда приезжал на родину, иногда навещал семью Маши.

Девочке было четыре года, когда началась Великая Отечественная война. Мария Ивановна помнит, как будто это было вчера, как летом 1941 года в полуторку загрузили всех молодых жителей деревни и отправили на фронт. Среди них был и отец Марии.

Мама девочки во время войны устроилась на работу бухгалером в столовую Оконешниково, там и жила. Машу оставила в Язово со своими родителями. Бердчанка вспоминает, что у дедушки и бабушки была коровка. На ней возили дрова, пахали огород.

Волки в камышах Лебяжьего озера

— Помню, что я еще не ходила в школу, а у нас в деревне озеро было, такое большое. Называлось Лебяжье. И там столько волков было. На крылечко выйдешь вечером, а у нас огород выходил к этому озеру, и слышно, как волки воют. Даже всех собак волки перетаскали. Мамина сестра жила в Алексеевке, семи километрах от Язова. И меня отпускали к ней в гости. Шла пешком зимой. Иду мимо этого озера, а там столько много камышей — в них волки жили. Про волков в деревне много рассказывали, а я их ни разу не видела. Иду и все смотрю на эти камыши — вот бы волка увидеть. А потом был такой случай. Учительница из района ехала на лошади домой, и на нее напали волки. Сгрызли. Одни ноги в валенках остались. И я после этого больше никуда одна не ходила, — поведала о случае из своего детства Мария Ивановна.

Волки потаскали всех собак



Автор видео Галина Панчева

В 1944 году Маша пошла в школу. И почти сразу их класс отправили на поля собирать колоски. Малышей убеждали, что все это делается для фронта, для победы. И они по холоду и грязи собирали колоски.

Ура! Победа!

День Победы, 9 Мая 1945 года, на всю жизнь врезался в память второклассницы ярким пятном.

— Мы сидим на уроке. Забегает тетя Тася, сестра мамы, и кричит: «Ура! Победа! Война закончилась». Конечно, все обрадовались.

После войны стали возвращаться в деревню фронтовики.

— Я помню, через домик от нас дядя Дима вернулся без ноги. На другой улице тоже фронтовик вернулся с фронта. И все бежали к ним узнавать, не видели ли они их мужей или сыновей. Думали, что раз всех вместе забирали на фронт, то вместе и воевали. Не все во время войны получили извещения о том, что их родные пропали без вести. Как и мой отец, — рассказала Мария Процкая.

Возвращались домой фронтовики

Автор видео Галина Панчева



Это твой папа с фронта вернулся

После войны дед и бабушка отправили Машу на попутной бричке к матери в Оконешниково. И на пути по проселочной дороге ей встретилась мама с мужчиной, вся грудь которого в медалях и орденах.

— Мама мне говорит: «Маруся, это твой папа с фронта вернулся». И я ей поверила. И я до 7 класса не знала, что он мне не родной. Пока учительница не спросила, почему у меня с отцом разные фамилии. А я и растерялась. Давай маму расспрашивать. Она говорит, что отчим хотел перевести меня на свою фамилию, но она была категорически против. Пусть ей хоть от отца память останется — так сказала мужу.

Мария очень хорошо училась. Но больше всего любила точные науки. Математика ей давалась очень легко. Одноклассники постоянно приходили к Маше, чтобы списать у нее домашнее задание. Поэтому не случайно после окончания средней школы она пошла поступать в пединститут.

Конкурс был огромный. Экзамен по математике. Марию посадили в шестом ряду, последнем. Пока шел экзамен, она многим соседям решила задания, а со своим не справилась. В вуз не поступила. Как позже сказал учитель Маши, которому она показала задания, все они были из высшей математики — выпускникам школ точно не по зубам. Видимо, таким образом, отсеивали лишних абитуриентов, предполагает бердчанка.

Торговая дорожка

Вернулась домой. И устроилась учителем начальных классов в сельскую школу. Но проработала недолго. В 18 лет познакомилась со своим будущим мужем Александром Процким. В Оконешниково. Со своим братом ее свела подруга. Вскоре молодые поженились. Обосновались в районном центре. Сначала Мария работала бухгалтером в сельпо, а через год перешла в только что открывшийся сельмаг, где продавалось все: от хомутов до духов. И заведующая здесь была и продавцом, и техничкой, и истопником.

— Мимо моего магазина ездили машины со всего района. А мы в обеденный перерыв должны были нести выручку в сельпо — на другой конец улицы. Перед обедом заходит в магазин мужчина. Он ехал в МТС. Высокий такой парень. Подходит к прилавку и говорит: «Мне бы мыло туалетное». А в продаже мыло было трех сортов, два в обертке, одно без обертки — яичное. Я говорю, что мыло осталось только яичное. Он на меня так посмотрел и говорит: «Мне бы то, которым руки моют».

Отказался от покупки мыла яичного



Автор видео Галина Панчева

В 1962 году семья Процких, в которой уже росли дочь и сын, переехали в Бердск. Сюда их переманили знакомые. Мария Ивановна устроилась на работу продавцом в магазин. Заочно окончила торговый техникум. Была заведующей, замдиректором в разных торговых точках. Одно время возглавляла Торговый центр в Микрорайоне. Затем перешла в военторговский магазин, где работала до самой пенсии.

Водитель с 56-летним стажем

Когда Маша училась в школе, ей очень не нравился один предмет — история. Приближались экзамены в 8 классе и отчим ей сказал, что если она сдаст историю на «пять», то научит ее водить своего «Москвича». Получила отличную оценку и научилась водить автомобиль, а потом еще и мужа своего учила, и сына, и внуков. На права сдала в 1972 году. Тогда они купили с мужем «Жигули». Эта покупка, можно сказать была вынужденной: заведующей военторговским магазином был необходим транспорт, чтобы возить товар.

— Муж не любил ездить на автомобиле. Даже в Оконешниково, от нас 800 км, я вела машину. А дороги были не такие, как сейчас. Выезжаю в 4 утра и в 10 вечера приезжаю в Оконешниково. Выйду из «Жигулей» — меня бросает в разные стороны.

Автомобиль продала после смерти любимого супруга 12 лет назад.

Сколько вам рыбачка лет? 30… до 100 не хватает

Есть у Марии Ивановны пристрастие — рыбалка. Именно это увлечение помогло справиться с горечью от потери мужа. По сути, рыба ей и не нужна. А вот муж очень ее любил, но вот только рыбачить не умел. И нередко просил супругу съездить на рыбалку. Приедут на берег. Александр Николаевич ходит и ждет, когда супруга наудит рыбешки на уху или жареху.

— Саша еще живой был, я ему и говорю, что мне стыдно на рыбалку ходить. Он в ответ: «Пусть другим стыдно будет. Ты уже с рыбалки идешь, а они только встают».

Лет пять назад Мария Ивановна рыбачила с подругой в районе моста через Гуменку.

— Говорю, Полина, люди на нас посмотрят и скажут, что, наверное старухи с голода помирают — стоят с удочками. Недалеко от нас стоял мужчина, посмотрел на меня и спрашивает: «А сколько вам лет?» Я отвечаю, что 30. Он так на меня глянул, мол, зачем врешь. А я продолжаю — до 100 не хватает. А мы все рыбачить ходим.

540 рублей за погибших отцов

Мария Процкая имеет статус «дети войны».

В соответствии со статьей 5.4 закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года №253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет и один из родителей которых в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях по защите Отечества или нахождении в плену, умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата, размер которой в 2020 года составляет 540,80 рублей;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;

3) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Из всего перечисленного Мария Ивановна пользуется только ежемесячной выплатой и сожалеет, что к детям войны нет должного внимания и поддержки со стороны государства.