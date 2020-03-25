Уйдут ли школьники на дистанционное обучение из-за коронавируса в Бердске, станет известно 30 марта

Пандемия коронавируса буйствует во всех странах мира. Власть России, Новосибирской области и Бердска следит за ситуацией распространения инфекции COVID-19. Однако жителей Бердска волнует вопрос обучения их детей. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает отвечать на вопросы читателей, связанных с коронавирусом.
— Почему школьники будут учиться со 2-го числа в школе, когда по карантину обязали дистанционное обучение? И необходимо подписать заявление, что родитель не против.
Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова, в настоящее время все образовательные учреждения находятся на каникулах до 1 апреля включительно. Об этом есть приказ главы города.
— У нас есть рекомендация министерства образования, губернатора Новосибирской области о переходе на дистанционное обучение со 2 апреля. В рамках этого в Бердске разработан график проведения обучающих вебинаров по использованию образовательных платформ и ресурсов по организации дистанционного обучения для педагогов. Данное обучение началось с 23 марта и продолжается. 14 школ определили команды учителей, которые проводят это обучение, как на местах в школах, так и в ЦРО. Школы к дистанционному обучению готовы на 100%, — рассказала Жанна Шурова сегодня, 25 марта.
Кроме того, проведен анализ обучающихся на наличие компьютера и сети интернет. Как выяснилось, в Бердске живут семьи, у которых отсутствует интернет или компьютер. Однако и это решаемо. Родители в любом случае будут получать задания от учителей на электронную почту или мессенджеры. Готовое домашнее задание отправлять педагогам.
— В рамках профилактики по борьбе с коронавирусом мы ждем решение от министерства образования. В понедельник, 30 марта, состоится заседание оперативного штаба. Тогда появится четкое решение о дистанционном обучении. На какой срок это будет — не определено. Предполагаются и индивидуальные занятия учеников 9 и 11 классов. Они будут обучаться дистанционно, но если потребуется, придут в школу на консультацию к педагогу, — сообщила вице-мэр Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на домашней изоляции 25 марта в Бердске находится 121 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. 24 марта — 114 человек.
Также напомним, в Новосибирской области на 23 март было зафиксировано четыре случая коронавируса. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены.
За последние дни новых случаев смертельного вируса в Новосибирской области нет. На 25 марта остаются четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.
На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов. Они вернулись из за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.
В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.