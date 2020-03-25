Уйдут ли школьники на дистанционное обучение из-за коронавируса в Бердске, станет известно 30 марта

Рекомендации губернатора Новосибирской области и минобразования об этом есть. Школы и учителя Бердска готовы перейти на дистанционное обучение. Но не все ученики.

Скорее всего, пандемия коронавируса отправит школьников на дистанционное обучение

Пандемия коронавируса буйствует во всех странах мира. Власть России, Новосибирской области и Бердска следит за ситуацией распространения инфекции COVID-19. Однако жителей Бердска волнует вопрос обучения их детей. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает отвечать на вопросы читателей, связанных с коронавирусом.

— Почему школьники будут учиться со 2-го числа в школе, когда по карантину обязали дистанционное обучение? И необходимо подписать заявление, что родитель не против.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова, в настоящее время все образовательные учреждения находятся на каникулах до 1 апреля включительно. Об этом есть приказ главы города.

— У нас есть рекомендация министерства образования, губернатора Новосибирской области о переходе на дистанционное обучение со 2 апреля. В рамках этого в Бердске разработан график проведения обучающих вебинаров по использованию образовательных платформ и ресурсов по организации дистанционного обучения для педагогов. Данное обучение началось с 23 марта и продолжается. 14 школ определили команды учителей, которые проводят это обучение, как на местах в школах, так и в ЦРО. Школы к дистанционному обучению готовы на 100%, — рассказала Жанна Шурова сегодня, 25 марта.

Кроме того, проведен анализ обучающихся на наличие компьютера и сети интернет. Как выяснилось, в Бердске живут семьи, у которых отсутствует интернет или компьютер. Однако и это решаемо. Родители в любом случае будут получать задания от учителей на электронную почту или мессенджеры. Готовое домашнее задание отправлять педагогам.

— В рамках профилактики по борьбе с коронавирусом мы ждем решение от министерства образования. В понедельник, 30 марта, состоится заседание оперативного штаба. Тогда появится четкое решение о дистанционном обучении. На какой срок это будет — не определено. Предполагаются и индивидуальные занятия учеников 9 и 11 классов. Они будут обучаться дистанционно, но если потребуется, придут в школу на консультацию к педагогу, — сообщила вице-мэр Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на домашней изоляции 25 марта в Бердске находится 121 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. 24 марта — 114 человек.

Также напомним, в Новосибирской области на 23 март было зафиксировано четыре случая коронавируса. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены.

За последние дни новых случаев смертельного вируса в Новосибирской области нет. На 25 марта остаются четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов. Они вернулись из за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.

В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.