Пять эффективных способов устранения мокроты

Добавьте чайную ложку куркумы на стакан теплой воды, половину чайной ложки соли и перемешайте. Полоскайте горло три раза в день в течение нескольких минут для лечения респираторных инфекций и устранения мокроты в груди.

Имбирь обладает мощными отхаркивающими, противовирусными и антибактериальными свойствами

Эти продукты помогут вам не только быстрее выздороветь, но и предупредить заболевания

Скопление мокроты редко бывает единственным проявлением заболевания, обычно его сопровождают другие признаки, такие как повышенная температура тела, общая слабость и затрудненное дыхание. Но если нкщо не устранить избыток мокроты, оно может вызвать закупорку бронхов.

Как удалить слизь и мокроту из горла? Специалисты назвали 5 действенных натуральных средств, которые используются для устранения избыточного мокроты из организма.

1. Куркума.

Активный ингредиент куркумы, куркумин благодаря своим сильным антисептическим и антибактериальным свойствам, устраняет бактерии и уменьшает мокроту, одновременно укрепляя иммунную систему.



Куркума, фото: kp.ua

Добавьте чайную ложку куркумы на стакан теплой воды, половину чайной ложки соли и перемешайте. Полоскайте горло три раза в день в течение нескольких минут для лечения респираторных инфекций и устранения мокроты в груди. Также при простуде рекомендуется употребление «золотого молока».

2. Мед и лимон.

Сочетание лимона и меда лечит респираторные проблемы и обладает мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Эти продукты стимулируют иммунную систему и предотвращает застойные явления.



Мед с лимоном, фото: novadoba

Смешайте столовую ложку органического меда и 2 столовые ложки лимонного сока и употребляйте смесь три раза в день, чтобы бороться с застоем и устранить избыточную мокроту.

3. Соленая вода.

Чтобы успокоить боль в горле и устранить мокроту, полощите его теплой соленой водой два раза в день. В чашку отфильтрованной воды добавьте от ½ до ¾ чайной ложки соли и хорошо перемешайте до полного растворения.



Соленая вода, фото: medmafia Соленая вода, фото: medmafia

Вы должны позволить раствору промыть горло, не глотая его. Затем полощите горло в течение минуты.

4. Вдыхание пара.

Вдыхание пара разжижает слизь в легких и помогает вывести ее из организма. В кастрюле с горячей водой растворите половину чайной ложки тимьяна и розмарина и снимите с огня. Накройте голову полотенцем и начните вдыхать пар. Повторяйте несколько раз в день.

Вы также должны принимать горячую ванну два раза в день, чтобы разжижать слизь. Чтобы усилить эффект, добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла, например, чайного дерева, поскольку оно обладает мощным антимикробным эффектом.

5. Имбирь.

Имбирь обладает мощными отхаркивающими, противовирусными и антибактериальными свойствами, которые лечат горло и застой в груди, а также предотвращают проблемы с дыханием и инфекции. Поэтому убедитесь, что съедаете 3-4 кусочка имбиря в день или выпиваете несколько чашек имбирного чая.



Имбирь, фото: foodclean.ru

Чтобы приготовить имбирный чай, в кастрюлю с кипящей водой добавьте 6 кусочков имбиря и чайную ложку перца. Варите 5 минут на среднем огне. Когда остынет, добавьте чайную ложку меда.

Другой вариант, чтобы предупредить застой в легких, приправляйте еду перцем, перцем чили, капсаицином и чесноком. Острые продукты, содержащие капсаицин, такие как кайенский перец или перец чили, могут также помочь временно очистить пазухи и заставить слизь двигаться.

Эти продукты помогут вам не только быстрее поправиться, но и предупредить болезнь. Поэтому употребляйте их почаще в любое время года.

Источник: znaj.ua