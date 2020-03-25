Брошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?

Вместе со снегом в городе оттаивают автомобили

Брошенные на парковках автомобили можно увидеть в разных районах Бердска. Они мешают не только коммунальным службам выполнять свою работу, но и, по мнению бердчан, создают угрозу безопасности. Мало ли что может находиться в таких автомобилях.

Напомним, в группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Светлана Хомбак:

— На парковке по ул.Комсомольской возле дома №24 всю зиму простоял автомобиль Хонда госномер С863УВ. Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке?



Есть ли какое-то наказание за брошенные автомобили, и как повлиять на их владельцев, чтобы те их убрали? — спрашивают бердчане.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов, в федеральном законодательстве за подобное действие нет наказания. В правилах благоустройства Бердска сказано, что запрещено хранить на придомовой территории грузовой транспорт и легковой разукомлектованный, который должен иметь явные признаки того, что машина не пригодна к эксплуатации: нет стекол, колес, отсутствуют какие-либо детали. Если автомобиль просто стоит под снегом и у него нет видимых признаков разукомплектованности, он таковым не является. И за это нет никакого наказания. Если автомобиль стоящий на парковке разукомплектован, то предусмотрены штрафные санкции за нарушение правил благоустройства.

— В любом случае, чтобы привлечь к штрафным санкциям или потребовать убрать автомобиль с парковки, нужно искать собственника. Поэтому если жильцы знают, чья машина стоит на их территории, то они могут обратиться к собственнику и попросить его добровольно убрать транспорт. Если автомобилист этого не сделает, то нужно обратиться в АТИ. Второй вариант: если не знают, кто собственник, жители обращаются к специалистам АТИ. Мы будем устанавливать собственника через запрос в ГИБДД. Придет ответ, и если в нем будут сведения, по которым можно начать поисковое мероприятие, мы, естественно, его найдем. Иногда приходит такой ответ: автомобиль числится в таком-то крае, в такой-то деревне. Мы можем только по этому адресу написать письмо. Иных вариантов нет. Чтобы убрать автомобиль, нужно найти собственника. По всем другим случаям: если граждане подозревают, что оставленный автомобиль несет угрозу безопасности, то нужно обращаться в полицию. Полиция проведет проверку, и если ничего страшного не обнаружит, то машина так и останется стоять, — рассказал Павел Дятлов.

Бердчане жалуются в АТИ на брошенные автомобили. Специалисты стараются находить владельцев. Ни разу не доходило до составления административного протокола. Автомобилисты убирали с парковок свои машины. За все время только один разукомплектованный автомобиль стоял на парковке — «Газель» без стекол. Владельца нашли, и он сразу машину убрал.

Некоторые убирают брошенные «поснежники», некоторые таким образом консервируют автомобиль на зиму. Начинает оттаивать — они садятся и ездят.

С жалобой на брошенные автомобили можно обращаться как в АТИ, так и в полицию. Но если полицейские не найдут никакой угрозы терроризму, то дело перенаправят в АТИ. Полиция не будет искать собственника, отметил Павел Викторович.

Штрафные санкции, предусмотренные для владельцев брошенных «подснежников» — предупреждение либо штраф до 2000 рублей