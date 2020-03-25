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Брошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?

16:30 25.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск и Светланы Хомбак
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Жалобу на брошенную на парковке машину можно подать в административно-техническую инспекцию. Специалисты сделают запрос в ГИБДД и найдут владельцев.

Брошенные автомобили «подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Вместе со снегом в городе оттаивают автомобили

Брошенные на парковках автомобили можно увидеть в разных районах Бердска. Они мешают не только коммунальным службам выполнять свою работу, но и, по мнению бердчан, создают угрозу безопасности. Мало ли что может находиться в таких автомобилях.

Напомним, в группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написала Светлана Хомбак:

— На парковке по ул.Комсомольской возле дома №24 всю зиму простоял автомобиль Хонда госномер С863УВ. Кто-нибудь знает хозяина этого «подснежника»? Может, сам хозяин вспомнит о своей машинке?

Есть ли какое-то наказание за брошенные автомобили, и как повлиять на их владельцев, чтобы те их убрали? — спрашивают бердчане.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов, в федеральном законодательстве за подобное действие нет наказания. В правилах благоустройства Бердска сказано, что запрещено хранить на придомовой территории грузовой транспорт и легковой разукомлектованный, который должен иметь явные признаки того, что машина не пригодна к эксплуатации: нет стекол, колес, отсутствуют какие-либо детали. Если автомобиль просто стоит под снегом и у него нет видимых признаков разукомплектованности, он таковым не является. И за это нет никакого наказания. Если автомобиль стоящий на парковке разукомплектован, то предусмотрены штрафные санкции за нарушение правил благоустройства.

— В любом случае, чтобы привлечь к штрафным санкциям или потребовать убрать автомобиль с парковки, нужно искать собственника. Поэтому если жильцы знают, чья машина стоит на их территории, то они могут обратиться к собственнику и попросить его добровольно убрать транспорт. Если автомобилист этого не сделает, то нужно обратиться в АТИ. Второй вариант: если не знают, кто собственник, жители обращаются к специалистам АТИ. Мы будем устанавливать собственника через запрос в ГИБДД. Придет ответ, и если в нем будут сведения, по которым можно начать поисковое мероприятие, мы, естественно, его найдем. Иногда приходит такой ответ: автомобиль числится в таком-то крае, в такой-то деревне. Мы можем только по этому адресу написать письмо. Иных вариантов нет. Чтобы убрать автомобиль, нужно найти собственника. По всем другим случаям: если граждане подозревают, что оставленный автомобиль несет угрозу безопасности, то нужно обращаться в полицию. Полиция проведет проверку, и если ничего страшного не обнаружит, то машина так и останется стоять, — рассказал Павел Дятлов.

Бердчане жалуются в АТИ на брошенные автомобили. Специалисты стараются находить владельцев. Ни разу не доходило до составления административного протокола. Автомобилисты убирали с парковок свои машины. За все время только один разукомплектованный автомобиль стоял на парковке — «Газель» без стекол. Владельца нашли, и он сразу машину убрал.

Некоторые убирают брошенные «поснежники», некоторые таким образом консервируют автомобиль на зиму. Начинает оттаивать — они садятся и ездят.

С жалобой на брошенные автомобили можно обращаться как в АТИ, так и в полицию. Но если полицейские не найдут никакой угрозы терроризму, то дело перенаправят в АТИ. Полиция не будет искать собственника, отметил Павел Викторович.

Штрафные санкции, предусмотренные для владельцев брошенных «подснежников» — предупреждение либо штраф до 2000 рублей

Брошенные автомобили «подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Брошенные автомобили «подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Брошенные автомобили «подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
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