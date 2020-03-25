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Простые секреты укрепления отношений во время карантина от психолога Олега Кензова

15:59 25.03.2020 Фото: pixabay.com
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Нужно сразу проговаривать все, что вас не устраивает. Только не высказывать это грубо и с претензиями. Так будет скандал.

Простые секреты укрепления отношений во время карантина от психолога Олега Кензова
Нужно сразу проговаривать все, что вас не устраивает
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Простые секреты укрепления отношений во время карантина от психолога Олега Кензова

Простые секреты укрепления отношений во время карантина от психолога Олега КензоваКак долго сперма живет на воздухе? А в банке?Ещё 69 новостей

Психолог дал советы, как укрепить отношения во время карантина

Длительный карантин способен плохо повлиять на отношения и даже привести к разводу. Для того, чтобы сохранить психологически теплую атмосферу в семье и даже попробовать их укрепить дипломированный психолог  Олег Кензов рассказал некоторые секреты.

Разделяйте бытовые хлопоты

В изоляции нужно не только заниматься домом, детьми, но еще и работать. Если все бытовые обязанности лягут на плечи одного взрослого, это его быстро измотает. Он начнет срываться на близких, семья погрузнет в конфликтах. Что делать? Помогать друг другу. Пока муж закрывает дедлайн, жена может сделать уроки с детьми. Пока супруга работает, муж может приготовить ужин или убраться в квартире. Помощь в бытовых «мелочах» только укрепит отношения. И покажет, что в трудную минуту вы можете рассчитывать друг на друга.

Благодарите

Банальное «спасибо» за развешенное после стирки белье, сваренный обед, убранную квартиру, поход в магазин подбодрят вторую половинку и мотивируют помогать еще больше.

Не копите недовольство

Нужно сразу проговаривать все, что вас не устраивает. Только не высказывать это грубо и с претензиями. Так будет скандал. Но и замалчивать проблемы тоже не нужно. Иначе вы накопите раздражение и потом просто сорветесь. Если вам мешает звук телевизора, пока вы работаете, спокойно попросите его выключить или предложите смотреть фильм в наушниках.

Время на одиночество

Здоровому человеку важно проводить время только с собой. Иногда достаточно побыть одному 15 минут или полчаса. Это помогает восстановиться и структурировать мысли. Возьмите домашние хлопоты и детей на себя, и дайте второй половинке почитать книгу или полежать в ванной, а потом пусть близкий сделает то же самое для вас.

Прилагайте равные усилия

В отношениях, как на футбольном поле, игра в одни ворота невозможна. Только отдача и желание обоих партнеров способна укрепить связь в паре. Если во время карантина один будет угождать второму, а в ответ не получит ничего – «кина не будет». Но если оба станут помогать, поддерживать друг друга, подставлять плечо в нужную минуту – тогда карантин пойдет отношениям на благо.

В нормальных отношениях, где каждый участник – полноценная и независимая единица, изоляция пройдет ровно и гладко. Ведь это лишний повод побыть вдвоем и укрепить вашу связь. А если отношения неврастеничны и созависимы, то им хоть карантин, хоть совместный отпуск – ссоры и конфликты неизбежны. Но это уже отдельная тема для статьи.

Источник: znaj.ua

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