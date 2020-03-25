Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы

Люди говорили, что бедная Мэри Тофт плодит по кролику каждый день. В итоге безграмотная 25-летняя крестьянка стала настолько популярна, что слухи о её необычном потомстве дошли до Лондона.

Самая громкая история 1720-х годов: такое и в кошмарном сне не приснится

История Мэри Тофт была одной из самых громких и необычных в 1720-х годах. Это была простолюдинка из английского городка Годалминг в графстве Суррей. Мэри, жена скромного портного, прославилась тем, что … «рожала кроликов». Во всяком случае, этот факт неоднократно подтверждали лучшие врачи того времени.

Что же происходило на самом деле?

В 1726 году в еженедельнике Mist’s Weekly Journal появилась статья, которая вызвала общественный резонанс. Журнал сообщал, что обычная англичанка, жительница города Годалминг (графства Суррей), Мэри Тофт родила кролика, который скончался через 4 дня.

Как рассказывала сама Мэри, она, родив троих абсолютно нормальных детей, забеременела четвертым. В этот период ей захотелось поесть крольчатинки, вернее — супа из кролика. Она пошла в поле, чтобы поймать кроля, но попытка не увенчалась успехом. После этого Мэри Тофт якобы не могла спать спокойно — она постоянно видела во сне кроликов.

Вскоре после этого, крестьянке пришло время рожать. Роды принимал врач Джон Говард. Именно он и сообщил всем что вместо малыша, Мэри Тофт родила части кролика.

Информация мгновенно распространилась и, как водится у простого населения, быстро обросла подробностями. Люди говорили, что бедная Мэри Тофт плодит по кролику каждый день. В итоге безграмотная 25-летняя крестьянка стала настолько популярна, что слухи о её необычном потомстве дошли до Лондона. В городок Годалминг были отправлены хирург Натаниэль Санкт Андре и секретарь принца Уэльского — Молинье. Удивительно, но и эти славные умы подтвердили, что Мэри Тофт рожает кроличьи части. Впоследствии в Годалминг приезжали многие учёные и все подтверждали эту информацию.

Слухи настолько распространились, что дошли до английского короля Георга. В итоге обследовать бедную крестьянку было поручено личному хирургу короля – Кириаку Алерсу и знаменитому акушеру того времени – Ричарду Маннингему. В отличие от Алерса, Маннингем был скептиком и настоял на том, чтобы Мэри Тофт привезли в Лондон, где обман и раскрылся.

Рабочие гостиницы, в которой поселили чету Тофт, увидели, как один из слуг ночью приносит Мэри кроличьи тушки. А что же делала Мэри? Она просто на просто запихивала в себя кроличьи части, таким образом водя за нос всех учёных.

После раскрытия этого обмана, Мэри Тофт арестовали и посадили в тюрьму, но вскорости отпустили.

Источник: znaj.ua