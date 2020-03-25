25.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы

16:25 25.03.2020 Фото: znaj.ua
0

Люди говорили, что бедная Мэри Тофт плодит по кролику каждый день. В итоге безграмотная 25-летняя крестьянка стала настолько популярна, что слухи о её необычном потомстве дошли до Лондона.

Запихивала в свою промежность кроликов 25 летняя Мэри Тофт ради славы
Самая громкая история 1720-х годов: такое и в кошмарном сне не приснится

История Мэри Тофт была одной из самых громких и необычных в 1720-х годах. Это была простолюдинка из английского городка Годалминг в графстве Суррей. Мэри, жена скромного портного, прославилась тем, что … «рожала кроликов». Во всяком случае, этот факт неоднократно подтверждали лучшие врачи того времени.

Что же происходило на самом деле?

В 1726 году в еженедельнике Mist’s Weekly Journal появилась статья, которая вызвала общественный резонанс. Журнал сообщал, что обычная англичанка, жительница города Годалминг (графства Суррей), Мэри Тофт родила кролика, который скончался через 4 дня.

Как рассказывала сама Мэри, она, родив троих абсолютно нормальных детей, забеременела четвертым. В этот период ей захотелось поесть крольчатинки, вернее — супа из кролика. Она пошла в поле, чтобы поймать кроля, но попытка не увенчалась успехом. После этого Мэри Тофт якобы не могла спать спокойно — она постоянно видела во сне кроликов.

Вскоре после этого, крестьянке пришло время рожать. Роды принимал врач Джон Говард. Именно он и сообщил всем что вместо малыша, Мэри Тофт родила части кролика.

Информация мгновенно распространилась и, как водится у простого населения, быстро обросла подробностями. Люди говорили, что бедная Мэри Тофт плодит по кролику каждый день. В итоге безграмотная 25-летняя крестьянка стала настолько популярна, что слухи о её необычном потомстве дошли до Лондона. В городок Годалминг были отправлены хирург Натаниэль Санкт Андре и секретарь принца Уэльского — Молинье. Удивительно, но и эти славные умы подтвердили, что Мэри Тофт рожает кроличьи части. Впоследствии в Годалминг приезжали многие учёные и все подтверждали эту информацию.
Слухи настолько распространились, что дошли до английского короля Георга. В итоге обследовать бедную крестьянку было поручено личному хирургу короля – Кириаку Алерсу и знаменитому акушеру того времени – Ричарду Маннингему. В отличие от Алерса, Маннингем был скептиком и настоял на том, чтобы Мэри Тофт привезли в Лондон, где обман и раскрылся.

Рабочие гостиницы, в которой поселили чету Тофт, увидели, как один из слуг ночью приносит Мэри кроличьи тушки. А что же делала Мэри? Она просто на просто запихивала в себя кроличьи части, таким образом водя за нос всех учёных.

После раскрытия этого обмана, Мэри Тофт арестовали и посадили в тюрьму, но вскорости отпустили.

Источник: znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть грани в головах людей, которые хотят прославиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
17:33 25-03-2020
Обратится к нации из-за коронавируса президент России Путин
БердскБездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
17:25 25-03-2020
Бездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
17:15 25-03-2020
422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире
БердскНикто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
17:09 25-03-2020
Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:06 25-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскОтчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
17:00 25-03-2020
Отчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
16:45 25-03-2020
20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын
БердскБрошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
16:30 25-03-2020
Брошенные автомобили-«подснежники» заполонили Бердск. Владельцев найдут, что им будет?
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
16:25 25-03-2020
Запихивала в свою промежность кроликов 25-летняя Мэри Тофт ради славы
БердскФекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске 2
16:23 25-03-2020
Фекальный кошмар: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске