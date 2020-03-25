20 раз вонзил нож в тещу житель Белгорода. Все видел 10-летний сын

Маленького ребенка соседи спасли через окно

Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30 п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

По версии следствия, в ночь на 24 марта 2020 года в квартире по улице Садовой Белгорода произошел семейный конфликт между находящимся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его 58-летней тещей. В ходе конфликта подозреваемый нашел нож и нанес им не менее 20 ударов потерпевшей. Очевидцем происходящего стал 10-летний сын подозреваемого, которого он пытался убить, но не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам и скрылся из квартиры. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, отреагировавшие на шум и крики соседи вызвали скорую помощь для оказания помощи ребенку.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет РФ