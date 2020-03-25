Отчет мэра Бердска: о текучке кадров мэрии и генплане спросят депутаты градоначальника

Глава Бердска Евгений Шестернин на апрельской сессии горсовета отчитается о проделанной за прошлый год работе. Доклад в том числе будет основываться на вопросах народных избранников.

Полномочия мэра Бердска Евгения Шестернина истекают в ноябре 2020 года

На сессии горсовета Бердска, которая запланирована на 16 апреля, перед депутатами должен отчитаться о своей работе за прошлый год глава города Евгений Шестернин. До 26 марта народные избранники должны направить мэру вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. В том числе на этом будет строиться доклад градоначальника.

В горсовете уже начал подготовка к апрельской сессии. На заседания депутатских комитетов приглашают мэра, который докладывает о социально-экономическом положении Бердска и одновременно затрагивает отчет о проделанной работе.

— До 1 апреля должны направить главе вопросы от депутатского корпуса. Но пока их нет. В пятницу, 27 марта, будет заседание рабочей группы, где сформируют пакет вопросов. Это ежегодная практика. Как правило вопросы формулируют как депутаты индивидуально, так и депутатские комитеты, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате горсовета 25 марта.

Некоторые депутаты уже подготовили свои вопросы. В частности Николай Сычев.

— На мой взгляд, работа главы администрации Бердска должна заключаться в повышении уровня качества жизни населения и в создании условий через преобразование и нововведение их жизни. А ответит ли глава честно и откровенно на мои вопросы — это на его совести, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

Он направил в Совет депутатов следующие вопросы для Евгения Шестернина:

1. Почему такая текучка кадров за время его руководства администрацией Бердска? Не говорит ли это о том, что у главы отсутствует взаимопонимание с подчиненными?

2. Почему не прислушивался к мнению народа, жителей Бердска при рассмотрении и утверждении Генерального плана города? Не говорит ли это о том, что бердская власть удалилась от народа и не прислушивается к его мнению?

3. Почему администрация Бердска не привлекает инвесторов в развитии жилищного и промышленного строительства Юго-Западной части города , где расположены земельные участки жителей Бердска — граждан Российской Федерации?

4. Почему бердская власть уклоняется от решения вопросов местного значения в области газификации частного сектора, находит только одни отговорки, а не пути решения вопроса технологического присоединения частного домовладения за счет областного и федерального бюджетов, а кладет это на плечи жителей Бердска — налогоплательщиков? Не пора ли с этим разобраться и работать в области газификации в соответствии Постановления Правительства РФ №1314 от 30 декабря 2013 года в интересах населения?

5. Когда же заработает на полную мощь ГРС-5? Не пора ли разобраться в том, а кто же не исполняет свои обязанности?

6. Из года в год подымаются избирателями вопросы: Когда же наконец будет построен тротуар для безопасного прохода детей школу №8 по улице Нахимова и достроен тротуар по улице Полевой?

7. Когда же будет продлен маршрут движения автобуса №2 до 4 и 5 проездов в микрорайоне Юго-Восточный?

В ближайшее время мы расскажем, о чем хотят спросить руководителя исполнительной власти Бердска другие местные депутаты.