Уничтожить телефон после съемки Путина на видео попросил Песков врача

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки.
Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.
На кадрах видно, как Дмитрий Песков рассказывает женщине в белом халате, как производить съемку.
«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по «Телеграму» отправляете. Там один контакт — «Дима». Телефон оставляете себе и уничтожаете», — говорит Дмитрий Песков.
Решение уничтожить телефон было связано с вопросом его дезинфекции.
Ранее президент России Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы. Для этого ему выдали специальный защитный костюм. Глава государства прошел в палаты и пообщался с пациентами.
Источник: РЕН ТВ