Уничтожить телефон после съемки Путина на видео попросил Песков врача

Ранее президент России Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы. Для этого ему выдали специальный защитный костюм. Глава государства прошел в палаты и пообщался с пациентами.

Песков попросил врача снять Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки.

Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.

На кадрах видно, как Дмитрий Песков рассказывает женщине в белом халате, как производить съемку.

«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по «Телеграму» отправляете. Там один контакт — «Дима». Телефон оставляете себе и уничтожаете», — говорит Дмитрий Песков.

Решение уничтожить телефон было связано с вопросом его дезинфекции.

Ранее президент России Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы. Для этого ему выдали специальный защитный костюм. Глава государства прошел в палаты и пообщался с пациентами.

Источник: РЕН ТВ