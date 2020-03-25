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Уничтожить телефон после съемки Путина на видео попросил Песков врача

16:12 25.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Ранее президент России Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы. Для этого ему выдали специальный защитный костюм. Глава государства прошел в палаты и пообщался с пациентами.

Уничтожить телефон после съемки Путина на видео попросил Песков врача
Песков попросил врача снять Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки.

Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.

На кадрах видно, как Дмитрий Песков рассказывает женщине в белом халате, как производить съемку.

«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по «Телеграму» отправляете. Там один контакт — «Дима». Телефон оставляете себе и уничтожаете», — говорит Дмитрий Песков.

Решение уничтожить телефон было связано с вопросом его дезинфекции.

Ранее президент России Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы. Для этого ему выдали специальный защитный костюм. Глава государства прошел в палаты и пообщался с пациентами.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Зачем надо было уничтожать телефон?

Новый мэр, 25 марта 2020 16:55
За счёт бюджета купит новый айфон,делов то
Аноним, 25 марта 2020 17:00
Вся АПшечка на другой планете живёт. У неё свои правила. Видимо дезинфекцию они видят именно таким образом. Впрочем телефон - мелочь. Мусор. Это же не Верту... Тут главное чтобы за дезинфекцию городов не взялись. Переживаю за Воронеж.

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