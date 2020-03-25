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Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова

17:09 25.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Лариса Леонидовна рассказала, что у больных симптомы обычного ОРВИ. Тяжелых или близких к смерти состояний нет. Ученые обещали, что должны появиться легкие формы заболевания. Возможно, это случилось.

Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова
Больные коронавирусом в Новосибирской области в среднем состоянии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области Позднякова

Никто не умирает: в среднем состоянии больные коронавирусом, рассказала главный инфекционист Новосибирской области ПоздняковаУйдут ли школьники на дистанционное обучение из-за коронавируса в Бердске, станет известно 30 мартаЕщё 140 новостей

Никто не умирает в Новосибирской области от коронавируса. Четверо больных опасным вирусом находятся в среднем и удовлетворительном состоянии, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Напомним, четыре случая с коронавирусом зарегистрированы в регионе на 25 марта. Пациентки находятся в инфекционной больнице. Также отметим, что 48 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа, также находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 16 человек тесты – в процессе обработки. У 28 человек результаты проб – отрицательные. В Бердске на домашней изоляции 25 марта 121 человек.

Позднякова уточнила, какие именно симптомы заболевания проявляются у больных коронавирусом.

— Такие же симптомы, как и при острой респираторной инфекции (ОРВИ). Ничего нового, -сказала Лариса Леонидовна.

Также она рассказала, что все больные не находятся в тяжелом состоянии, их жизни ничего не угрожает.

— Все больные в среднем и удовлетворительном состоянии. Тяжелых состояний нет. Никто не умирает, — сказала Позднякова.

Напомним, ученые Института химической биологии и СО РАН рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что вирус скоро должен приспособиться к своему носителю, то есть к человеку. И должны появиться более легкие формы заболеваний.

— Я не могу сказать с уверенностью, что это так. Наверное так, — сказала Лариса Леонидовна.

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