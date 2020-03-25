422 733 человек заразились смертельным коронавирусом в мире

Наиболее уязвимой с точки зрения тяжёлых последствий коронавируса Чжан Вэньхун считает возрастную группу старше 65 лет

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.

В мире по состоянию на 08.00 мск 25.03.2020 общее число заболевших составляет 422 733 подтверждённых случаях (прирост за сутки 42 276 случаев; 11,1%). В 169 странах мира вне КНР зарегистрировано 340 887 случаев (за последние сутки прирост 42 177; 14,1%).Таблица прилагается.

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Ливии (1 завозной случай), в Лаосе (2; предположительно – завоз из Таиланда).

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 25.03.2020 зарегистрировано 81 846 случаев заболевания. За сутки прирост составил — 99 случаев (0,12 .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 24.03.2020 досмотрено свыше 4 млн. 829 тыс. человек, в том числе 400 735 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 463 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР — 147 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 902 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 55; досмотрено 17 479 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 463 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. С 20.03.2020 вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении. Рейсы из указанных стран также принимает терминал F аэропорта Шереметьево.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 172 254 человека, по состоянию на 24.03.2020 под контролем остаются 112 074 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 325 обсерваторов на 22 441 место, из них развернуто 137 обсерваторов на 9 522 места, где размещено 576 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 3757 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 162 заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 121 – грипп А, 100 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 24.03.2020 проведено 192 824 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор РФ