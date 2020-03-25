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Девственность за $25 тыс продаёт 18-летняя студентка в Новосибирске

18:00 25.03.2020 Фото: Вести Новосибирск
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Девушка написала, что ей нужны деньги на учебу.

Девственность за $25 тыс продаёт 18 летняя студентка в Новосибирске
Студентка продает невинность

Девушка по имени Виктория из Новосибирска в возрасте 18 лет продаёт свою девственность за 25 тысяч долларов. Объявление об этом она разместила на одном из сайтов в сети интернет.

«Мне 18, я красивая, умная, и мне нужны деньги, чтобы оплатить учебу, — признаётся предприимчивая сибирячка.

По словам жительницы мегаполиса, покупатель должен заплатить ей 25 тысяч долларов. Также молодая сибирячка приводит свои параметры.

Объём груди у девушки 99 сантиметров, обхват талии ­- 84 сантиметра, объём бёдер ­- 100 сантиметров.

«Мне нужен кто-то опытный, кто заплатит нужную сумму, — пишет продавец необычного товара.

Новосибирцы нередко публикуют необычные объявления со своими услугами. Так, 20 января «сибирская Барби» взбудоражила соцсети заявлением о том, что готова родить от кого-нибудь ради материнского капитала.

Источник: Вести Новосибирск

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От редакции

Срамота?

Новый мэр, 25 марта 2020 18:49
Это не патриотично брать в долларах, надо в рублях
Аноним, 25 марта 2020 19:38
у вас вообще мозг в одну сторону чтоль работает?
может либерализм головного мозга?
Новый мэр, 25 марта 2020 20:27
А я здесь при чём?

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