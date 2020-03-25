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Бездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске

17:25 25.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Жители 300 частных домов в завокзальном районе мучаются от невозможности спокойно доехать и дойти до города. Но проект благоустройства можно выполнить только частично — когда найдут деньги в местном бюджете.

Бездорожье: 30 млн рублей стоят нормальные дороги на ул. Калинина и других за вокзалом в Бердске
Ул. Калинина в Бердске непроездная из-за снежной каши

Жители ул. Калинина и других, расположенных в завокзальном районе Бердска, обеспокоены отсутствием удобных проездов и проходов на их территории. Сейчас они жалуются на невозможность выехать: дороги развезло. Настолько, что машины скорой помощи и пожарные застревают, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Пешеходам приходится идти по заваленным снегом обочинам, рискуя скатиться под колеса автомобилей.

Местные жители уверены, что им не хватает благоустройства. Здесь очень высокий уровень грунтовых вод, а из-за естественного рельефа оказываются затопленными каждую весну десятки домов. Кроме того, улица Калинина, проложенная еще в 1952 году, является единственным выездом из завокзального района на «большую землю». Там находится порядка 300 частных домов, в которых проживает более 1500 человек. Дети ходят в школу, взрослые на работу в Бердск по мосту через рельсы. Машины выезжают через переезд. Есть еще один выезд — через Агоролес. Но приходится делать крюк в 6 км.

— В прошлом году, насколько мне известно, должны были завершить проект благоустройства улиц Калинина и Сибирской, чтобы сделать сквозной проезд, сделать одностороннее движение, чтобы машины могли разъехаться. Но что с этим проектом, мне неизвестно. Я думаю, мэрия должна вытащить этот проект из-под сукна, рассмотреть его с жителями до того, как тратить на него деньги, чтобы он имел связь с реальностью. Здесь нужно очень серьезно учитывать специфику, делать изыскания. Про нас забыли с 1970-х годов. Вопрос о дренаже у нас никогда даже не ставили. Когда копаешь яму у нас, на втором ковше уже черпаешь песок с водой, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» житель ул. Калинина Роман Лагутин.

Проект благоустройства завокзальной территории действительно есть, подтвердил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
— Проект разрабатывал УКС (управление капитального строительства Бердска — прим. Ред.). Дело осталось за малым — найти средства. В федеральную программу внедриться не получится, потому что речь идет о второстепенных дорогах. Надо искать деньги. Нужно примерно 30 млн рублей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск». Владимир Захаров.

По его словам, обращение жителей ул. Калинина «абсолютно закономерно». В конечном итоге власти нужно браться за наведение порядка на всех улицах, полагает вице-мэр.
— Сроки реализации зависят от финансирования. Но пока мы можем говорить о какой-то частичной реализации проекта (за счет средств местного бюджета — прим. ред.), — пояснил Захаров.

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