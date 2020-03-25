В Монголию и Китай маски из Бердска не продают: По 25 тыс. масок ежесуточно для ФСБ, S7 и метро Новосибирской области во время CОVID-19 производит «Медсклад»

И это не все структуры, куда направляются маски из Бердска. Телефон компании Дмитрия Ушаков разрывается от заказов. Ежесуточно он увозит по 4 000 масок в распределительные центры «Продсиба». Офис проверяли ОБЭП и ФСБ.

Маски нынче дефицит

Пандемия бушует в мире и России. Новосибирская область не исключение. К сожалению, Бердск тоже. Медицинские маски раскупают со скоростью света. В аптеках их уже и не найти. Директор бердского «Медсклада» Дмитрий Ушаков рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 марта, чем для его компании обернулась пандемия COVID-19.

Работа днем и ночью

На сегодняшний день текущая мощность производства масок у компании «Медсклад» 20 000-25000 штук в сутки. По словам Дмитрия Андреевича, мощность ограничена возможностями оборудования. Поэтому сегодня руководство компании работает над покупкой оборудования, которое позволит увеличить мощность до 60 000 масок в сутки.

— Сейчас самый начальный этап — поиск денежных средств на оборудование. Если все пойдет нормально, то оно будет у нас через месяц. Станок по производству масок для приварки ушных петель к маске и его доставка авиацией оценивается примерно в 5 млн рублей, — рассказал Дмитрий Андреевич.

Предполагается, что объем масок может вырасти до 60 000 штук в сутки. При этом рабочие руки не является проблемой. По оценке Дмитрия Ушакова, страну ожидает неизбежный рост безработицы. Бердский Центр занятости населения всегда выручает.

Дмитрий Ушаков акцентировал внимание на то, что маски производства компании «Медсклад» — нетканые. Они создаются из материала спанбонд и смс, которые производятся путем расплавления тончайших нитей полипропилена и скреплением их друг с другом посредством горячего раздува и укладки на основу. При этом они не переплетаются.

Кому продают маски

Сегодня «Медсклад» поставляет маски в силовые ведомства — прокуратуру и ФСБ. Пограничной службе, работающей на пунктах пропуска граждан на границе с Казахстаном, в несколько служб аэропорта Толмачево Новосибирска, метрополитен Новосибирска, в наземные службы, летный и ремонтный состав компании S7, «Электротранспорт Новосибирска», «Экспресс-пригород» Новосибирской области, оборонные цеха и столовые БЭМЗа, «Энергосбыт», ПФК Обновление, Новосибирскхимфарм, Горводоканал, а также некоторым другим структурам НСО.

Стоит отметить, что 24 марта директор «Медсклада» Дмитрий Ушаков направил документы в Росздравнадзор на получение Регистрационного Удостоверения. В лучшем случае компания получит Удостоверение уже на следующей неделе. Тогда нетканые маски «Медсклада» получат статус медицинских.

— Я отстоял у Минпромторга 4000 масок на нужды жителей Бердска. Сначала была «команда» отдавать весь объем в Новосибирск, так как там самое опасное место для распространения коронавируса или ОРВИ. Я сам каждое утро увожу маски в распределительные центры «Продсиба». По магазинам они уже сами их распределяют в зависимости от своих потребностей, — рассказал Дмитрий Андреевич «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 марта.

По рекомендации Минпромторга Новосибирской области, розничная реализация масок через киоски Роспечати в Новосибирске приостановлена до специального согласования. В Бердске маски можно купить на кассах в магазинах «Продсиб» по адресам: ул. Ленина, 28, ул. Рогачева,11б, ул. Красная Сибирь,130а.

Важно отметить, что количество масок в магазинах сильно ограничено, а постоянное наличие не гарантировано. Маски продают лимитом не более трех упаковок (5 штук в упаковке — прим. ред.) в одни руки.

У «Медсклада» уже нет своих денег на покупку сырья на миллионные суммы. Ведь никто не предполагал пандемию коронавируса. Стоит отметить, что «Медсклад» работает 13 лет на рынке.

Важно отметить, что директор «Медсклада» принял принципиальное решение — продавать маски только на территории Новосибирской области.

— Сразу сказал, что маски за пределы области не должны уйти. Изначально было несколько торгующих компаний, которым мы поставили небольшие партии. С ними мы работали уже давно. Теоретически, они могли продать их хоть на Луну. Их мы контролировать не можем. Но и их мы просили не баловаться. Есть еще несколько стратегических объектов в соседних областях — пищевые заводы. Им мы тоже по чуть-чуть подкидываем маски. Но там объемы смешные, — рассказал Дмитрий Андреевич.

На рынке средств индивидуальной защиты царит небывалый ажиотаж, сотрудникам компании «Медсклад» даже пришлось отключать телефоны на неделю и принимать заявки только по электронной почте.

— Я лично провожал из офиса граждан Казахстана, Китая и Монголии. Объясняя, что мы работаем полностью на государство, — заявил Дмитрий Ушаков.