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Розыск: двоих мужчин ищут после убийства мигранта у бара «Галстук» в Бердске

17:49 25.03.2020 Фото: отдел МВД по городу Бердску
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Убийство, напомним, произошло в минувшее воскресенье.

Розыск: двоих мужчин ищут после убийства мигранта у бара Галстук в Бердске
Подозреваемые в убийстве у бара «Галстук»

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность неустановленных мужчин, причинивших 22.03.2020 года около 02 часов 00 минут в районе дома №13а по ул. Ленина г. Бердска Новосибирской области тяжкий вред здоровью гражданину Узбекистана, который от полученных повреждений скончался.
Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.
Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Если Вам известны какие-либо сведения об обстоятельствах происшествия, а также сведения о лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: 112, 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-4447. Анонимность гарантируется.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что трагедия произошла в ночь на 22 марта. Драка началась в ночном клубе, а когда участники конфликта вышли на улицу, в ход пошли ножи.

Источник: Отдел МВД по городу Бердску

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