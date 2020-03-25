Просто месиво: подрался с наркоманом и может сесть в тюрьму на 13 лет житель Бердска. Потерпевший скончался через 12 дней

Две независимые экспертизы показали, что парень умер от серьезных сопутствующих наркозависимости заболеваний. Две государственные заверяют, что от черепно-мозговой травмы. Прокурор уже озвучил обвинение, скоро приговор. Родные надеются добиться справедливости.

После драки один из участников конфликта скончался. Парню грозит тюрьма

Подрался с соседом наркоманом и теперь может сесть в тюрьму на 13 лет житель Бердска Николай (имена героев изменены — прим. авт.). Пострадавший парень скончался на 11 день после госпитализации. У него было много сопутствующих заболеваний при наркозависимости, которыми он мучился много лет. Родные не согласны с судом — парня обвиняют по ст. 111 ч. 4 УК — умышленное причинение вреда здоровью. Тогда как суд стоит на своем — есть два заключения судмедэкспертизы, которые говорят о том, что парень умер от черепно-мозговой травмы. Со стороны защиты тоже есть две экспертизы, которые говорят о врачебной ошибке. По заключению частных врачей, причиной смерти стали серьезные заболевания и патологические процессы.

— Меня не было рядом, когда произошла драка. Обо всем случившемся я узнала, когда мужа уже задержали. Я подала документы на независимую экспертизу, в том числе и для себя — узнать, виновен мой муж или нет, — рассказала жена Николая Ольга.

Ольга обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью — два года они добиваются справедливости в суде, результата нет. У них с Николаем двое детей. Рассмотрение дела идет к концу. Скоро приговор. Прокурор запросил 13 лет.

История Николая

В один из вечеров в октябре 2018 года мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. По рассказу Ольги, по соседству с ними живет не очень благонадежные граждане, которые любят злоупотреблять спиртным. Два брата, один из которых оказался пострадавшим, даже злоупотреблял наркотиками. Как ей рассказывал супруг, когда произошла драка, старший брат бил пострадавшего костылями (у него проблемы с ногами). Парни разошлись, а спустя несколько дней избитому стало хуже. Его забрали в больницу. Спустя 12 дней он умер.

Первая судебная экспертиза больницы Бердска показала, что парень умер от черепно-мозговой травмы. Николая задержали и сразу отправили в СИЗО. Когда начался судебный процесс, супруга Николая решила обратиться за независимой экспертизой, которая показала, что наркозависимый парень все-таки умер от давних заболеваний и даже врачебной ошибки. Суд ее принял и отправил документы на повторную экспертизу в Новосибирск. Там тоже эксперты заключили, что парень все-таки умер от травмы. Супруга не отчаялась и отправила бумаги еще на одну экспертизу. Она показала многие юридические ошибки в последней государственной экспертизе. Суд принял данные к рассмотрению. Впереди последние заседания и приговор. Родные надеются еще что-то изменить.

Есть ли шанс?

Судья по делу отказалась комментировать течение дела «Курьер. Среда. Бердск» пока не будет приговора. Нужен письменный запрос. Родные прислали все четыре экспертизы. В прокуратуре отметили, что комментарий могут дать в ближайшее время.

«Курьер. Среда. Бердск» решил разобраться в этой ситуации. Читайте продолжение истории в ближайшее время.