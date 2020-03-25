Коронавирус выявили у 71-летнего принца Чарльза

Наследник британского престола 71-летний принц Уэльский Чарльз заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии наследного принца Чарльза.
«У него наблюдались легкие симптомы, однако в остальном он хорошо себя чувствует и в последние несколько дней работал из дома, как обычно», — цитирует сообщение ТАСС.
Да чО он там работал? Он же всё время на своём огороде копается - выращивает овощи без ГМО. Это его повседневное занятие, а дела короны его не колышат. Там баба лиза всем заправляет.