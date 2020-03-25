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Коронавирус выявили у 71-летнего принца Чарльза

18:22 25.03.2020 Фото: flickr.com
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В канцелярии наследника британского престола сообщили, что он хорошо себя чувствует.

Коронавирус выявили у 71 летнего принца Чарльза
У принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирус

Наследник британского престола 71-летний принц Уэльский Чарльз заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии наследного принца Чарльза.

«У него наблюдались легкие симптомы, однако в остальном он хорошо себя чувствует и в последние несколько дней работал из дома, как обычно», — цитирует сообщение ТАСС.

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От редакции

Принц в группе риска по возрасту?

Гость, 25 марта 2020 18:39
"... работал из дома, как обычно"
Да чО он там работал? Он же всё время на своём огороде копается - выращивает овощи без ГМО. Это его повседневное занятие, а дела короны его не колышат. Там баба лиза всем заправляет.
Аноним, 25 марта 2020 19:20
Вам наверное будет сложно, практически невозможно понять, но даже если и принц и баба лиза помрут от этого вируса, то никто не будет переживать особо долго. У них "незаменимых" нет. Даже среди особ НАСТОЯЩЕГО королевского рода, а не самозванцев как у нас.
Аноним, 25 марта 2020 18:54
Никто не застрахован от вируса, способного передаваться и воздушно-капельным путём. Сколь молниеносно распространяются в воздухе мельчайшие частички видно на примере табачного аромата. Иногда даже удивляешься такому факту - промелькнул мимо курильщик, а шлейф уже дотянулся до другого прохожего.

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