163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах за 25 марта в России. В Бердске и Новосибирске нет

Коронавирус массово начал распространяться в декабре 2019 года в Китае

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Распределение по регионам:

1. Москва 120

2. Московская область 6

3. Республика Крым 6

4. Псковская область 4

5. Краснодарский край 4

6. Оренбургская область 3

7. Республика Саха (Якутия) 3

8. Тульская область 2

9. Республика Коми 2

10. Кабардино-Балкарская Республика 2

11. Пермский край 2

12. Брянская область 1

13. Архангельская область 1

14. Калининградская область 1

15. Ставропольский край 1

16. Ростовская область 1

17. Республика Башкортостан 1

18. Нижегородская область 1

19. Пензенская область 1

20. Челябинская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 5 человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 в Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области выявили 4 человека в коронавирусной инфекцией. Это было 20 марта.