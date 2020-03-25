163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах за 25 марта в России. В Бердске и Новосибирске нет

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по регионам:
1. Москва 120
2. Московская область 6
3. Республика Крым 6
4. Псковская область 4
5. Краснодарский край 4
6. Оренбургская область 3
7. Республика Саха (Якутия) 3
8. Тульская область 2
9. Республика Коми 2
10. Кабардино-Балкарская Республика 2
11. Пермский край 2
12. Брянская область 1
13. Архангельская область 1
14. Калининградская область 1
15. Ставропольский край 1
16. Ростовская область 1
17. Республика Башкортостан 1
18. Нижегородская область 1
19. Пензенская область 1
20. Челябинская область 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 5 человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 в Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области выявили 4 человека в коронавирусной инфекцией. Это было 20 марта.