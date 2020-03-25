Политолог Яков Савченко о коронавирусе: Потеря работы, бизнеса, доходов может оказаться сущей ерундой по сравнению с возможной потерей близких

Яков Савченко

Яков Савченко, новосибирский политолог, еще в начале февраля предсказывал худший вариант развития событий с коронавирусом. Его опасения, судя по нынешней ситуации, оправдались. Свои мысли он изложил для «Курьер. Среда. Бердск».

В минуты роковые

Для тех, кто еще не слышал. Знакомьтесь — Главный инфекционист Ставропольского Края Ирина Санникова, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, заслуженный врач РФ, врач высшей квалификационной категории. Её регалии занимают три строчки, и, очевидно, являются более чем достаточными – по мнению некоторых моих знакомых редакторов – чтобы именно таким — именитым — людям, давать право выступить в СМИ со своими прогнозами по коронавирусу (в противовес всяким «непрофессионалам-общественникам», вроде меня).

Итак, Ирина Санникова три дня назад была госпитализирована в реанимацию с подтверждённой коронавирусной пневмонией. До этого она тайком успела сгонять в Испанию, вернулась оттуда 9 марта, факт поездки, как утверждается, скрыла от руководства, и, не выдержав карантин в 14 дней, будучи человеком очень активным, успела сделать довольно многое. Она читала лекции студентам (известно, что на курсе 300 человек, не проверял, но даю голову на отсечение, что все были без масок, а санобработка в университете на тот момент не проводилась), участвовала в научных конференциях, общалась с коллегами-врачами. Количество человек, которых удалось таким образом заразить главному инфекционисту, в настоящее время уточняется. В интернете имеется её выступление по ТВ, в котором она призывает к социальной ответственности и подчёркивает необходимость «соблюдать респираторный этикет». (Наукообразное, но абсолютно бессмысленное с медицинской точки зрения выражение, такая разновидность кривляния, из той же серии, что и некоторые женские селфи с вытаращенными невероятным образом глазами и в каких-то просто невозможных ракурсах).

Вот вам полный портрет главного инфекциониста субъекта РФ, где ученые степени прекрасно уживаются с манерностью, показухой, безответственностью и головотяпством. Вот вам то, о чём сейчас говорят на Юге России, то, за что сейчас налево и направо извиняется ставропольский губернатор. Может быть, Вы считаете, что это единичный случай? Такова, разумеется, официальная версия. А я вот думаю, что это сплошь и рядом, и в недалёком будущем нам предстоит услышать много аналогичных примеров безответственности. Характерно, кстати, что количество обработанных таким образом главным инфекционистом студентов отсутствует в последних сообщениях СМИ, хотя в первоначальных репортажах его называли. Слишком уж неприятная ситуация. Не менее характерно также и само выступление Санниковой в передаче «Эпидемия по расписанию». (Даже само название с намёком на то, что мы-то, мол, всё знаем заранее, и без всяких там… , ко всему готовы и всё под контролем). Выступая по телевидению, профессор разъясняла меры профилактики, рекомендуемые сегодня для того, чтобы не заразится коронавирусом. Но при этом, естественно, говорилось, что всё это, упаси Бог, не ради коронавируса, а так, обычные меры, чтобы не заразиться сезонным гриппом.

Вот именно такие факты и заставляют нас сомневаться в профессионализме кадрового состава российских управленцев, как в общем, так и в медицине в частности. Вот именно такие факты заставляют бить в набат и задавать вопросы.

Вот именно поэтому, я считаю (и писал об этом ещё в январе) исключительно важным введение карантина во всех учебных заведениях. Был бы введён карантин хотя бы в феврале — невозможно было бы так быстро заразить такое количество людей, даже имея потенциал профессора Санниковой.

Месяц назад наши вузы и школы могли бы плавно перейти на дистанционное обучение, без стонов о неготовности и сложности. (И какие-такие тут могут быть особые сложности, если школы столько лет тянули деньги из родителей на компьютеризацию классов, получали бюджетные средства? Если практически у каждого учителя есть компьютер? Но это к слову).

Но нет, мы не хотим называть вещи своими именами. Поэтому вместо ужасно неприятного и деморализующего слова «карантин», вместо чёткого и прямого распоряжения, мы придумываем изящные эвфемизмы-заменители «свободное посещение школ, по усмотрению родителей», «ранний уход на каникулы», говорим, что «рекомендуем» (!), а не требуем от вузов «переход на дистанционное обучение».

Конечно, с точки зрения эпидемиологии такие рекомендации выглядят смехотворно. Все равно, как заметил один сочувствующий мне полковник, выглядит так, как если бы командир полка во время боевых действий начал кричать «Кто хочет – в атаку, кто хочет – оставайтесь в окопах!».

С 25 января не считаясь ни с какими иными соображениями, всеми доступными способами, я пытаюсь донести до всех одну простую мысль, которую хочу повторить в очередной раз и в этой статье: Коронавирус- это беспрецедентная угроза для населения нашей страны, которая требует немедленного принятия ряда радикальных противоэпидемиологических мер.

В конце январе я делал это практически в одиночку, во всяком случае, мне неизвестны за этот период времени никакие публикации на тему коронавируса, где бы эпидемия рассматривалась, как близкая и непосредственная угроза. Говорю об этом без всякого самомнения, просто для того, чтобы подчеркнуть, что мои прогнозы сбываются в наихудшем варианте, а значит и важность тех моих предложений, которые до сих пор не реализованы, хотя подробно изложены в предыдущих статьях, возросла. Просто пробегитесь глазами, ссылки ниже.

Ситуация начала сдвигаться с мёртвой точки только 16 марта, когда появилось сообщение, что в Новосибирске наконец создан оперштаб по коронавирусу. Этому способствовали внешние события. Кто бы поверил ещё месяц назад, что границы многих стран будут закрыты, в Париж, Нью-Йорк будут введены войска, что в Израиле людям запретят выходить на улицы, что в Италии будет умирать по 800 человек в день… Что настанет такое время, когда хочется обратиться к Богу, который «избавит тебя от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен…не убоишься ужасов в ночи, язвы ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень…».

Сразу же, после известного выступления в Госдуме, главной темой повестки дня для всех – для власти и оппозиции — должен быть только коронавирус, как грядущая национальная катастрофа, а не референдум и не региональные выборы, которые, скорее всего, – во всяком случае, в чистом виде — будут отменены. Примерно неделю назад, наконец, послышались голоса со стороны оппозиции – на тему коронавируса выступили Евгения Альбац и Сергей Пархоменко. Далеко не всегда я разделяю точку зрения Виктора Шендеровича, но прочтите его интервью на «Эхе Москвы» в передаче «Особое мнение», посмотрите, как правильно и драматично сегодня он расставляет акценты. Ведущий, не удержавшись, спрашивает его — «Три недели назад Вы были у нас в эфире. Я просто посмотрел ради спортивного интереса, по слову «коронавирус» или даже «вирус». Оно не упоминалось вообще. Как изменилась жизнь».

Да, все поменялось, кроме двух вещей. Во-первых, по-прежнему, очевидно, поощряются заказные и откровенно лживые публикации, хотя, вероятно, имеет место и легкомыслие, и недооценка. Мне все же любопытно, какими глазами будут смотреть некоторые эксперты, профессора, кандидаты медицинских биологических и разных других наук через две-три недели? Как прекрасно, что современные гаджеты позволяют четко фиксировать кто, что и когда сказал. Пожалуйста. Запомните эти фамилии, и эти издания с их статьями на прошлой неделе, где вперемешку с утверждениями, что коронавирус не более опасен, чем грипп, даются потрясающие рекомендации, как можно больше времени проводить на улице.

Во-вторых, наше общество демонстрирует чудеса островной психологии. Психологии островитян, которые знать не желают, что происходит за пределами родного острова. Какое блестящее поле деятельности для тех, кто занимается социальной психологией, какую замечательную работу можно написать на этом материале! Что это? «Русский авось» или следствие успокаивающей пропаганды? Предоставим разбираться в этом специалистам в будущем. Просто подчеркну, что наряду с безответственностью, близорукостью и беспомощностью власти, это становится сегодня главной проблемой.

Именно об этом, неожиданно для Кремля, и сделал заявление Олег Дерипаска, который сегодня единственный из всего высшего российского истэблишмента публично демонстрирует ответственный и по-настоящему государственный подход. Не зажавшись в угол, не боясь, что отнимут бизнес, он утверждает, что инертность власти ведёт к последствиям ещё более трагичным, чем распад СССР в 1991 году. Рядом со своими заводами он экстренно строит клиники для заражённых коронавирусом.Это вызывает уважение. Мы должны запомнить его гражданскую позицию.

Посмотрите на переполненные торговые центры, на фитнесы и кинотеатры. Разумные доводы и информация о жизни других стран не действуют на наших сограждан. Не хочется никому надоедать, но поскольку речь идет не о собственности или благополучии, а о жизни людей, сделаю ещё одну попытку. Попробую доказать очевидное ещё раз, но уже методом Евклида от противного.

Итак, я с вами согласен. Мы до единого все умные, а все иностранцы — идиоты. Без исключения. Посмотрите на карту мира. Всё- что не Россия — это страны дураков. Все, абсолютно все, кроме граждан России, поддались беспричинной панике, умирают не от коронавируса, а околевают со страху. Коронавирус, же, если он вообще есть на белом свете, поражает только китайцев, корейцев, японцев, итальянцев, французов, немцев, украинцев и т.д. и т.п. Докатившись до границ Российской Федерации, он услышит чёткую команду наших пограничников «Налево, кругом!». Отдаст честь и уберётся восвояси. Он струсит, сделает это понимая, что у нас самая надёжная медицина в мире, у нас лучшие в мире специалисты, у нас самое большое на душу населения количество аппаратов ИВЛ и ещё-ого-го ! – у нас есть арбидол!»

Если Вы согласны с последним пассажем- то я, пожалуй, умываю руки. Дальше можете не читать.

Позволю только себе еще раз обратиться к новосибирским СМИ. Уважаемые редакторы! Прекратите печатать информацию, которая только усыпляет бдительность населения. Нам и так потребуется много дней, чтобы переломить последствия шапкозакидательства,халатности и низкого профессионализма. Помните, что хотя бы иногда, в важные минуты жизни, нужно проявлять принципиальность, а не услужливую лояльность. И поверьте мне — регалии и звания не делают человека ни лучше, не умнее, не заменяют жизненного опыта и здравого смысла.

Два слова в адрес местной новосибирской власти, которая, как и вся местная власть по стране, два месяца совершенно безынициативно ждала указаний сверху. Дорогие товарищи! Идя далеко в кильватере федеральных инструкций, (без них бы, боюсь, некоторые вообще бы потеряли голову), боясь сделать малейший шаг на опережение событий, проявить инициативу, вы словно страус, зарываете голову в песок. С радостью признаю, что федеральные инструкции продуманы и во многих случаях очень неплохие, но они слишком опаздывают и не учитывают местных особенностей. Но вот ваш традиционный стиль общения с теми, кто предлагает помощь, слишком напыщен и самонадеян. Скажите, вам не надоело, как заведенным, повторять – у нас все нормально, штаб работает, все под контролем, не лезьте, не мешайте, без сопливых скользко!

Неужели непонятно, что утверждая сегодня, что трудностей нет никаких, вы только роете себе яму, ведь через месяц вас ткнут носом и спросят – почему не было сделано вот это и вот это? Не стану, как попугай повторять тот обширный список мероприятий, которые должны быть выполнены, и о которых я уже много раз писал, вы все равно не читаете. Но попробуйте хоть в чём-то действовать на опережение событий. Например, займитесь патронажной службой министерства соцобеспечения, которая под новым руководством — спасибо товарищу Городецкому – вряд ли справится с задачей обеспечения продуктами пенсионеров и инвалидов, когда им нельзя будет выходить из дома. Или хотя бы- хотя бы! –включите в свои инструкции пункт о заклейке силами самих жителей вентиляции в квартирах, дайте рекомендации по обработке дверных ручек и кнопок в лифтах.

Последний абзац этой статьи адресован людям из моего ближайшего окружения, друзей, товарищей, сотрудников моего аппарата, оказывающих мне организационную помощь в проработке плана предотвращения эпидемии в НСО, но в то же время убеждающих меня не выступать более по данной теме, ибо всё бесполезно, никто не поверит, «пока жаренный петух не клюнет». Хочу высказать два соображения. Паника не рождается на голом месте. Лучшим противоядием против панических настроений является осознание, что если и делается не всё, что нужно, то, по крайней мере, всё что возможно. Мы должны уметь смотреть в лицо фактам и принять неизбежное, но мысль о том, что и в такой ситуации мы могли сделать то, что необходимо и правильно, но этого не сделали, представляется мне невыносимой. Не хочу показаться высокопарным, но сегодня актуальна знаменитая фраза «Родина ждёт, чтобы каждый исполнил свой долг!».

Нас ждут тяжёлые времена. Потеря работы, бизнеса, доходов может оказаться сущей ерундой по сравнению с возможной потерей близких и знакомых. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»,- сказал Пушкин. Но цена таких посещений слишком высокая. Единственный положительное, что приходит в голову, что в нашей стране, где множиться открытая и завуалированная подлость, мы скоро будем знать, кто чего стоит.

Яков Савченко, 23 марта 2020