Убившего из ревности ножом женщину и двух несовершеннолетних 15 лет назад задержали в Москве

Установить подозреваемого удалось, в том числе с помощью многочисленных экспертиз, включая генетические. Мужчина признал свою вину и рассказал о совершенном им преступлении в 2005 году.

В Москве задержан мужчина, убивший трех женщин 15 лет назад

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке Москвы 15 лет назад. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, задержан подозреваемый 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и рассказал о совершенном им преступлении в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность.

Имя задержанного не называется.

По версии следствия, в январе 2005 года в квартире дома по улице Клязьминская были обнаружены тела женщины, 17-летней дочери и ее подруги с множественными ножевыми ранениями.

«Во время осмотра места происшествия в квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотипом неизвестного мужчины», — сказала Иванова.

Она отметила, что установить подозреваемого удалось, в том числе с помощью многочисленных экспертиз, включая генетические.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.