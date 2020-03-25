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Отменить плату за услуги ЖКХ на карантинное время предложили в Госдуме

20:00 25.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению парламентария, люди, которые подпадают под карантин, находятся дома. Естественно, что они более активно начинают пользоваться коммунальными услугами. Соответственно и счета возрастают. А вот доходы — напротив.

Отменить плату за услуги ЖКХ на карантинное время предложили в Госдуме
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей. С такой инициативной, как сообщают РИА Новости, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Свое предложение он уже направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

По мнению парламентария, люди, которые подпадают под карантин, находятся дома. Естественно, что они более активно начинают пользоваться коммунальными услугами. Соответственно и счета возрастают. А вот доходы — напротив.

«Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в письме депутата. Освобождение от коммуналки — временная мера, она должна действовать до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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