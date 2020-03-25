Наиболее заразны при COVID-19 пожилые люди из-за высокой вирусной нагрузки

Исследование ясно показывает целесообразность использования слюны для мониторинга вирусной нагрузки, а не мазков из носа.

Анализ ранних вирусных нагрузок объяснит распространение нового коронавируса

В анализе, представленном в журнале Lancet Infectious Diseases, ученые измерили уровень вирусной нагрузки в крови, моче, слюне и ректальных мазках 23 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, в двух больницах в Гонконге, используя количественную полимеразную цепную реакцию с обратной транскриптазой.

Они обнаружили, что вирусные нагрузки в слюне были самыми высокими в первую неделю после появления симптомов, а затем снижались в течение второй недели, сообщает Роспотребнадзор.

Средний возраст пациентов составил 62 года (от 37 до 75 лет). У лиц пожилого возраста наблюдалась повышенная вирусная нагрузка, что может являться объяснением тяжести заболевания, связанного с новым коронавирусом, в этой возрастной группе.

В комментариях к данному анализу профессора из китайского Университета Чжэцзян в Ханчжоу (Китай) выразили мнение, что высокие вирусные нагрузки в начале болезни предполагают, что инфицированные пациенты могут быть наиболее заразными в это время.

Ученые также указали на важность использования собранной пациентом слюны из задней части горла, а не образцов, собранных через нос. «Собранная самостоятельно слюна – это гораздо приемлемее для пациентов и безопаснее для работников здравоохранения, — пишут они. — Это исследование ясно показывает целесообразность использования слюны для мониторинга вирусной нагрузки».

Исследователи также измерили уровни антител против внутреннего нуклеопротеина (NP) COVID-19 и домена, связывающегося с рецептором поверхностного шиповидного белка, с помощью иммуноферментного анализа. Они провели секвенирование всего генома, чтобы увидеть, мутировал ли вирус во время инфекции.

У 16 пациентов, у которых выделили образцы сыворотки за период 14 дней и более после появления симптомов, уровень антител составил 94% для анти-NP-иммуноглобулина G (IgG) (15 пациентов), 88% для анти-NP-иммуноглобулина M (IgM) (14 пациентов), 100% для анти-RBD IgG (16 пациентов) и 94% для анти-RBD IgM (15 пациентов).

IgG и IgM борются с бактериальными и вирусными инфекциями; IgM — это первое антитело, которое организм используем против новой инфекции. В исследовании уровни обоих антител начали увеличиваться примерно через 10 дней после появления симптомов. Вирусная РНК была обнаружена у одного пациента через 25 дней после появления симптомов. Тестирование не выявило мутаций вирусного генома.