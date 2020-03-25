Умерла актриса Инна Макарова на 94-м году жизни

Инна Макарова скончалась

Актриса Галина Яцкина рассказала радио Sputnik, какой она запомнила народную артистку СССР Инну Макарову. Актриса скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

«От нас ушла звезда, актриса, личность. Таких у нас не много было и, не знаю, будут ли. Она обладала потрясающей работоспособностью. Когда я снималась с ней, училась у нее на съемочной площадке, глядя, как она готовится к съемке. Она была предельно дотошна во всех мелочах, чтобы создавать правду на экране. Поэтому зрители ее и любили – она была правдива на все 100», – поделилась Галина Яцкина.

Инна Макарова родилась в городе Тайге Кемеровской области, в 1948 году окончила ВГИК. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Молодая гвардия».