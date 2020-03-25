7-дневные каникулы объявил Путин для всей страны с 28 марта по 5 апреля

В обращении к нации 25 марта президент России Владимир Путин сделал важные заявления. Он объявил в стране 7-дневные каникулы с 28 марта. Голосование по поправкам в Конституцию президент перенес на неопределенный срок. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры. Льготы и пособия в период коронавируса от президента Путина:
У кого, у прихвостней твоих? Совсем оторван от реальности человек, здесь когда на работу ходишь не всегда можно ее сохранить
Потом налоговой пофиг будет на эти выходные, плати НДС как хочешь. Хотя бы с 1 апреля выходные устроили.