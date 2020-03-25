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7-дневные каникулы объявил Путин для всей страны с 28 марта по 5 апреля

20:37 25.03.2020
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Зарплаты сохранятся. Голосование по поправкам в Конституцию президент перенес на неопределенный срок. Все льготы, пособия и выплаты будут выплачены автоматически. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу. ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА НАЦИИ.

7 дневные каникулы объявил Путин для всей страны с 28 марта по 5 апреля
Путин выступает с обращением к нации

В обращении к нации 25 марта президент России Владимир Путин сделал важные заявления. Он объявил в стране 7-дневные каникулы с 28 марта. Голосование по поправкам в Конституцию президент перенес на неопределенный срок. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры. Льготы и пособия в период коронавируса от президента Путина:

—Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.
—В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.
—Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.
—Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
—Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.
—Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.
—В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
—Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по страховым взносам и налогам на полгода, кроме НДС.
—Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
—Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства в России должна стать посильной и необременительной.
—Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.
—Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 25 марта 2020 21:00
Зарплаты сохранятся, ахаха
У кого, у прихвостней твоих? Совсем оторван от реальности человек, здесь когда на работу ходишь не всегда можно ее сохранить
Аноним, 25 марта 2020 21:30
Ты, типа, работяга? Какога разряда-то, вечно рискующий?
Михаил, 25 марта 2020 22:29
Конец бухгалтерского квартала, какие выходные нафиг? С ума посходили, что ли? Ряд сделок не закрыто.
Потом налоговой пофиг будет на эти выходные, плати НДС как хочешь. Хотя бы с 1 апреля выходные устроили.
Аноним, 25 марта 2020 22:50
Вот прет-то сегодня обнуленного, похоже самолёт Патрушева опять « диппочту» доставил ко двору.

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