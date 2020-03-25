Увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей предложил Путин

Такое заявление президент сделал в обращении к нации из-за коронавируса.

Владимир Путин обратился к россиянам Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей. Об этом президент заявил в ходе своего обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса.

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