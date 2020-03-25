Путин: детские пособия на ребенка от 3 до 8 лет по 5500 рублей начнут платить с 1 июня 2020 года в России. И Бердске

Детские пособия начнут платить семьям с доходом на человека менее двух МРОТ с 1 июня, а не 1 июля, как было заявлено ранее. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу, — заявил президент.

По 5500 рублей на ребенка начнут платить с 1 июня 2020 года

В обращении к нации 25 марта президент Владимир Путин сообщил, что детские пособия с 3 до 8 лет в размере половины МРОТ начнут платить семьям с доходом на человека менее двух МРОТ с 1 июня, а не 1 июля, как было заявлено ранее.

-Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание, — заявил Путин 25 марта в обращении к нации.