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Установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам из-за коронавируса призвал Путин

20:55 25.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент предложил ввести это для тех россиян, доход которых в период пандемии упал более чем на 30%.

Установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам из за коронавируса призвал Путин
Обращение Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом

Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам тем россиянам, доход которых упал более чем на 30%. Такое заявление президент сделал в обращении к нации 25 марта из-за ситуации по коронавирусу в России и в мире.

-Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу, — заявил Путин.

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