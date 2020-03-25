-Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования, — заявил Путин в обращении к нации 25 марта.
Путин: голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на неопределенный срок
21:34 25.03.2020
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, — обратился Владимир Путин к гражданам.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Правильное решение?
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Путин: голосование по поправкам в Конституцию переносится с 22 апреля на неопределенный срок
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