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Путин потребовал без справок продлевать льготы и социальные пособия россиянам

21:41 25.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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В течение полугода они должны продлеваться автоматически, без хождений по инстанциям. Если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо подтверждать уровень доходов, чтобы получать такую поддержку.

Путин потребовал без справок продлевать льготы и социальные пособия россиянам
Путин рассказал о соцпособиях и льготах
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Путин потребовал без справок продлевать льготы и социальные пособия россиянам

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В связи с распространением коронавируса Владимир Путин в обращении к нации 25 марта обозначил первоочередные меры. И первое, на чем остановился президент — это беспрепятственная выплата пособий и льгот.

-Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, — заявил глава государства.

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