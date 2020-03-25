Путин потребовал без справок продлевать льготы и социальные пособия россиянам

В течение полугода они должны продлеваться автоматически, без хождений по инстанциям. Если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо подтверждать уровень доходов, чтобы получать такую поддержку.

Путин рассказал о соцпособиях и льготах

В связи с распространением коронавируса Владимир Путин в обращении к нации 25 марта обозначил первоочередные меры. И первое, на чем остановился президент — это беспрепятственная выплата пособий и льгот.

-Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, — заявил глава государства.