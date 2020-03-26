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NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2

12:33 26.03.2020 Фото: pixabay.com
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Данному космическому телу было дано название 1998 OR2, оно несет потенциальную опасность для жителей планеты, ведь размеры его достаточно внушительные – от 1,8 до 4 километров.

NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Планета Земля могла быть уничтожена, если бы с ней столкнулся астероид

В настоящий момент внимание всех людей приковано к проблеме с вирусом Covid-19, но вместе с тем специалисты NASA сообщают о том, что к Земле приближается астероид. На данный момент известно, что встреча с космическим телом может произойти 29 апреля 2020 года.

Может ли Земля в апреле текущего года столкнуться с астероидом

Согласно мнению ученых, именно в конце апреля 2020 года есть достаточно высокий риск того, что Земля встретится с астероидом. Данному космическому телу было дано название 1998 OR2, оно несет потенциальную опасность для жителей планеты, ведь размеры его достаточно внушительные – от 1,8 до 4 километров.

Эксперты ведомства NASA также отметили, что шансы того, что астероид столкнется с планетой Земля, мизерны. Это связано с тем, что проходить он будет на достаточно большом расстоянии от Земли, которое составляет более 6 миллионов километров. Есть данные о том, что это расстояние в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Специалисты, которые следят за космической безопасностью, также отметили, что опасным является то, что космический объект, который будет проходить вблизи Земли в апреле 2020 года, имеет достаточно большой размер и может пересечь орбиту планеты людей. Космический объект под названием 1998 OR2 сможет обернуться вокруг Солнца за 3,68 земного года.

Что может произойти, если на Землю упадет астероид

Планета Земля могла быть уничтожена, если бы с ней столкнулся астероид значительно большего размера, и в этом случае планета, где живут люди, была бы расколота на мельчайшие частицы. Конечно же, люди бы погибли.

Если с Землей столкнется астероид такого размера, как 1998 OR2, то экономическая ситуация во всем мире значительно ухудшится. Это произойдет даже в том случае, если падение произойдет в пустыне или океане.

Ухудшение экономической ситуации произойдет из-за того, что будет образована пыль, которая окажет негативное влияние на окружающую среду на расстоянии сотен километров. Все живые организмы погибнут, и на этом месте не смогут прорасти растения сотни лет. Животные и люди, которым посчастливилось выжить, не смогут продолжать свой род. Согласно заверениям ученых, именно этот астероид не сможет нанести такой урон Земле, так как не столкнется с ней, а пройдет на очень близком от нее расстоянии.

Что известно ученым об астероидах

Британские ученые пришли к тому мнению, что через 6 миллиардов лет все астероиды будут уничтожены. Произойдет это благодаря Солнцу, ведь именно оно превратит их в пыль.

Эксперты также рассказали о том, что в этот период Солнце может начать светить в 10 000 раз ярче. Свое существование могут продолжить крупные тела и небольшие планеты, например, Плутон. Большая часть всех астероидов прекратит свое существование. Все разрушения будут происходить достаточно быстро.

Источник: rsute.ru/

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От редакции

Наша планета погибнет от астероида, как считаете?

Аноним, 25 марта 2020 00:20
НВР:
Нет
Аноним, 25 марта 2020 01:47
НВР:
Наша планета погибает уже сейчас, и это неизбежно, и астероид цветочки для нашей Земли, мы ей намного больше вреда сами принесли(((
Грета Тунберг, 25 марта 2020 22:34
Да да, все так и есть!
Аноним, 25 марта 2020 02:48
Нет
Аноним, 25 марта 2020 03:45
НВР:
Наконец-то..
Аноним, 25 марта 2020 07:06
Любите друг друга людиНВР:
Аноним, 25 марта 2020 08:35
НВР:
Нет.
Evgeniy, 25 марта 2020 15:48
НЕТ-
Аноним, 25 марта 2020 19:37
Это борт МЧС перескочить пока не поздно
Аноним, 25 марта 2020 23:07
НВР:
Да
Аноним, 26 марта 2020 00:46
НВР:
Ну в 20 году мы походу обязаны помереть
Аноним, 26 марта 2020 00:49
НВР:
Нет
Брихня
Аноним, 26 марта 2020 03:26
НВР:
скорее бы он упал!!
Аноним, 26 марта 2020 03:42
Коронавирус и астероид хорошее будущее нас ждёт
Аноним, 26 марта 2020 03:58
НВР:
. Да.
Аноним, 26 марта 2020 03:58
НВР:
. Да__
Илья, 26 марта 2020 04:15
Мне смс от МЧС не приходила, значит астероида нет :)
Аноним, 26 марта 2020 05:07
Да
Аноним, 26 марта 2020 05:58
класс
Аноним, 26 марта 2020 08:30
НетНВР:
Юля, 26 марта 2020 10:20
НВР:
Да
Данила, 26 марта 2020 10:45
НВР:
Интересно то, что все планеты существуют миллиарды лет, но ещё не одна не разобщалась из-за столкновения с астероидом...так почему же все человечество погибнет при столкновении с ним?
Аноним, 26 марта 2020 11:30
НВР:
Нет, не погибнет, он сгорит в атмосфере.
Инесса Терпсихорова, 26 марта 2020 11:32
Роман, 26 марта 2020 12:43
здесь все такие оптимисты... Да вот статья то ни о чем, ухудшение экономической ситуации- лишь косвенное последствие, а прямые пострашнее будут. [Есть данные о том, что это расстояние в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.]- серьезное заявление, можно ссылку на источник данных?
Всем хорошего дня

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