Целующихся девочек-подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска

— Куда смотрят родители?! Девочки 13-16 лет сидят друг у друга на коленках и целуются. И все это происходит в заведении в центре Бердска. У нас это запрещено или я что-то пропустил? — недоумевает анонимный житель Бердска, написавший пост в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте» вчера, 24 марта.
Но мнения пользователей паблика разделились. Кто-то предположил, что на самом деле это мальчики, которых сегодня не отличить от девочек.
— Судя по фото девушки втыкают в телефон и очень хорошо проводят время. И скорее всего автор просто устал ходить на работу по пятидневке, зашел вечерком вхомячить пиццу, а там эти юные создания радуются жизни. Вот отсюда и негодование…- предположил Павел.
Пользователь сети Виктория предположила, что негодование автора заключается в том, что все это происходит в общественном месте:
— Если бы они дома это делали, их бы никто не увидел и ничего бы не написал.
А бердчанка Анастасия уверена, что это детская шалость. Когда они вырастут — «перебесятся». Пост анонима не оставил равнодушным аж 43 жителя Бердска, оставивших комментарий под новостью.
Что запрещено? Целоваться? Сидеть на коленках друг у друга? Такие вопросы возникают от недалекого ума.
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Несчастный Как перетерпел-то?
да. но не сейчас
Это достаточно естественно если на этом не заморачиваться
Я считаю, нужны нормы поведения и границы дозволенности!Особенно в общественных местах!Пока будем все разрешать и ждать
"перебесятся"...деградируем быстренько и все... В Бердске,сталкивалась с подобной картиной, вели себя вызывающе , напоказ!
Не хочу , чтобы остальные подростки, видя таких мягко сказать раскрепощенных девиц, считали их смелыми, крутыми, классными!Если это и имеет место , это не должно так выставляться!
Видела в Бердске подобную картину...вызывающе, напоказ...проецируют себя смелыми крутыми подростками...не то, что остальные...
Но все же, Нормы и Ценности важны, от них зависит кем и какими вырастут наши дети..наше будущее)
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Девочки рядом сидят, а не на коленках друг у друга. И обнимаются, а не целуются. Народ займитесь чем ни будить серьёзным. Других жизни учить. Любови и дружбы не хватает на земле, а вы осуждаете.
в статье просто левая фотка вообще то! или вы подумали что это "заведение" Бердска?
Да
А по вопросу, да пусть зацелуются, у меня глядя на это только настроение и "апетит" до супруги увеличивается.
С каких пор это новость вообще? Журналисткая работа на высоте. Целоваться в общепите в принципе отвратительно, прошу гетные парочки это тоже усвоить, аж тошнит. А если вас в этом колышет то, что это две девочки, то завидуйте молча :)
Нет. Общество становится извращенным
Это лесбиянки. Потом лизать друг другу начнут, страпоном штырится и т.д.
Но на самом деле моя православная вера против любых ,даже гетеросексуальных отношений на виду. Тайна чувств прекрасна. А на виду только собачки любятся.
Так что девоньки учитесь скрывать, как и мальчики и как пары м+ж ,свои сексуальные страсти от людей. Тогда и вам самим интереснее жить будет. Вы же не собачки.
Нет, нет и нет конечно же