Целующихся девочек-подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска

Аноним разместил фотографию в паблик соцсети «Вконтакте». Мнения разделились. Кто-то посчитал, что девочки «перебесятся», а другие, что автор фото завидует отдыху школьниц.

Аноним сфотографировал девушек в общепите

— Куда смотрят родители?! Девочки 13-16 лет сидят друг у друга на коленках и целуются. И все это происходит в заведении в центре Бердска. У нас это запрещено или я что-то пропустил? — недоумевает анонимный житель Бердска, написавший пост в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте» вчера, 24 марта.

Но мнения пользователей паблика разделились. Кто-то предположил, что на самом деле это мальчики, которых сегодня не отличить от девочек.

— Судя по фото девушки втыкают в телефон и очень хорошо проводят время. И скорее всего автор просто устал ходить на работу по пятидневке, зашел вечерком вхомячить пиццу, а там эти юные создания радуются жизни. Вот отсюда и негодование…- предположил Павел.

Пользователь сети Виктория предположила, что негодование автора заключается в том, что все это происходит в общественном месте:

— Если бы они дома это делали, их бы никто не увидел и ничего бы не написал.

А бердчанка Анастасия уверена, что это детская шалость. Когда они вырастут — «перебесятся». Пост анонима не оставил равнодушным аж 43 жителя Бердска, оставивших комментарий под новостью.