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Целующихся девочек-подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска

21:22 26.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Аноним разместил фотографию в паблик соцсети «Вконтакте». Мнения разделились. Кто-то посчитал, что девочки «перебесятся», а другие, что автор фото завидует отдыху школьниц.

Целующихся девочек подростков у друг друга на коленках в общепите сфотографировал житель Бердска
Аноним сфотографировал девушек в общепите

— Куда смотрят родители?! Девочки 13-16 лет сидят друг у друга на коленках и целуются. И все это происходит в заведении в центре Бердска. У нас это запрещено или я что-то пропустил? — недоумевает анонимный житель Бердска, написавший пост в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте» вчера, 24 марта.

Но мнения пользователей паблика разделились. Кто-то предположил, что на самом деле это мальчики, которых сегодня не отличить от девочек.

— Судя по фото девушки втыкают в телефон и очень хорошо проводят время. И скорее всего автор просто устал ходить на работу по пятидневке, зашел вечерком вхомячить пиццу, а там эти юные создания радуются жизни. Вот отсюда и негодование…- предположил Павел.

Пользователь сети Виктория предположила, что негодование автора заключается в том, что все это происходит в общественном месте:

— Если бы они дома это делали, их бы никто не увидел и ничего бы не написал.

А бердчанка Анастасия уверена, что это детская шалость. Когда они вырастут — «перебесятся». Пост анонима не оставил равнодушным аж 43 жителя Бердска, оставивших комментарий под новостью.

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От редакции

Допустимое поведение?

Аноним, 25 марта 2020 10:33
"У нас это запрещено или я что-то пропустил?"

Что запрещено? Целоваться? Сидеть на коленках друг у друга? Такие вопросы возникают от недалекого ума.
Аноним, 25 марта 2020 11:18
Из искры возгорится пламя, подрастут ещё и в церкви с загсом зарегистрируются, ребёнка усыновят и станут председательницами первой в Бердске ЛГБТ организации, будет у них в Бердске свой депутат представляющий их интересы в администрации...
Аноним, 25 марта 2020 11:57
Скажите спасибо что город разбавили приезжие.Уже давно бы в болото превратился.Я когда приехал по первости в легом ужасе был.
Аноним, 25 марта 2020 16:05
Я когда приехал по первости в легом ужасе был.
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Несчастный Как перетерпел-то?
Аноним, 25 марта 2020 11:18
Не пропустил. И не запрещено. Меньше телек с истеричными пропагандистами а-ля Соловьёв смотреть надо. Те бы вообще всем всё запретили. Кроме себя, конечно.
Аноним, 25 марта 2020 11:19
НВР:
да. но не сейчас
Аноним, 25 марта 2020 11:34
Какой то странный общепит)
Аноним, 25 марта 2020 11:43
Девочки подростки во все времена дружили, обнимались и целовались.
Это достаточно естественно если на этом не заморачиваться
аксакал, 25 марта 2020 11:52
А что такое "вхомячить пиццу" ?
Аноним, 25 марта 2020 12:16
Вирус сумасшествия активизируется....(((
Аноним, 25 марта 2020 12:22
НВР:
Я считаю, нужны нормы поведения и границы дозволенности!Особенно в общественных местах!Пока будем все разрешать и ждать
"перебесятся"...деградируем быстренько и все... В Бердске,сталкивалась с подобной картиной, вели себя вызывающе , напоказ!
Не хочу , чтобы остальные подростки, видя таких мягко сказать раскрепощенных девиц, считали их смелыми, крутыми, классными!Если это и имеет место , это не должно так выставляться!
Аноним, 25 марта 2020 19:25
Ты уже деградировал,задумайся об этом.
Аноним, 25 марта 2020 12:34
Если это имеет место, не должно происходить в общественных местах!Должны быть нормы приличия и нормы поведения в обществе! Иначе общая деградация!
Видела в Бердске подобную картину...вызывающе, напоказ...проецируют себя смелыми крутыми подростками...не то, что остальные...
Но все же, Нормы и Ценности важны, от них зависит кем и какими вырастут наши дети..наше будущее)
Аноним, 25 марта 2020 19:26
Смотри ответ анониму от 25 марта 2020 12:22
Аноним, 25 марта 2020 12:36
НВР:
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Аноним, 25 марта 2020 12:39
Новости, которые мы заслужили!
Аноним, 25 марта 2020 12:47
Т.е. девочка на коленях у мальчиках -можно, девочка на коленях девочки -нельзя. Это...как его...сексизм:) Автор пытается неуклюже хайповать на пожилых блюстителях нравственности.
Аноним, 25 марта 2020 16:23
Вы так скоро договоритесь , что мальчик на коленях у мальчика норма для вас?
Аноним, 25 марта 2020 18:15
"Одно дело шпицштихель! И совсем другое — больштихель!"(с). 16:23, сможете понять разницу?
Аноним, 25 марта 2020 14:00
Автор прифантазировал, а у остальных что то с глазами.
Девочки рядом сидят, а не на коленках друг у друга. И обнимаются, а не целуются. Народ займитесь чем ни будить серьёзным. Других жизни учить. Любови и дружбы не хватает на земле, а вы осуждаете.
Аноним, 25 марта 2020 14:55
а где фото автора?
в статье просто левая фотка вообще то! или вы подумали что это "заведение" Бердска?
Аноним, 25 марта 2020 15:03
Да фото как обычно- левое...
a.danilov, 25 марта 2020 15:11
не "как обычно", а как можно. В данном случае интересен факт как явление и отношение к нему общества, а не желание кому-то персонально высказать свои "фу-фу-фу". И не суть важно КТО на фото. Здесь же, просто иллюстрация- техническая необходимость формата сайта.
Аноним, 25 марта 2020 19:33
Прям бесит когда в статьи что-попало вставляется вместо реальных фото
Аноним, 25 марта 2020 15:20
НВР:
Да
Семён Семёныч, 25 марта 2020 15:29
Неужели никому в голову не пришёл самый вероятный вариант, что это постановочные фото (и причём вполне профессиональное), призванное вызвать очередной скандал, шквал обсуждений и негодования, а может и наслаждения искусством качественной фотографии? Да сейчас в интернете вообще все фото и видео постановочные или отфотошопленные. Надо привыкать к новой реальности.
Аноним, 25 марта 2020 18:10
Семёныч, этот вариант настолько вероятен, что уже в голову не идёт по причине своей банальности:)
Аноним, 25 марта 2020 16:24
Ну понятно, все мероприятия отменили, концертов приезжих матерщиников нетути, вот и стали друзья Квасницкова искать там где пожиже.
А по вопросу, да пусть зацелуются, у меня глядя на это только настроение и "апетит" до супруги увеличивается.
Ольга, 25 марта 2020 20:28
НВР:
С каких пор это новость вообще? Журналисткая работа на высоте. Целоваться в общепите в принципе отвратительно, прошу гетные парочки это тоже усвоить, аж тошнит. А если вас в этом колышет то, что это две девочки, то завидуйте молча :)
Аноним, 25 марта 2020 21:30
НВР:
Нет. Общество становится извращенным
Deconeconus, 26 марта 2020 00:33
Хм... Ну, целоваться в общепите вообще странно, люди туда поесть приходят, и не важно, кто с кем целуется. Делайте это не в подобных местах пожалуйста. А так без - проблем.
Аноним, 26 марта 2020 00:35
А фото вообще постановочное. Это даже слишком очевидно.
Аноним, 26 марта 2020 01:05
НВР:
Это лесбиянки. Потом лизать друг другу начнут, страпоном штырится и т.д.
Аноним, 26 марта 2020 10:40
Вам какая разница? Главное чтобы вас штырить не начали
Камшот Кремпаевич, 26 марта 2020 01:09
Ну давайте все будем на улице целоваться, трахаться, мастурбировать... Нормально будет?
Аноним, 26 марта 2020 12:34
Камшотик, не знаю, как там у вас в стране. Но в России молодняк, разнополый правда, вполне нормально обнимался-целовался на скамейках парков/киношках всегда. И 25, и 30, и 40 лет назад. А хиджабы и соответствующие им нравоучения - в местах компактного проживания.
Узген Мутогенов, 26 марта 2020 01:11
Гомосечка - это врождённая патология. Неизлечимая.
Еоена, 26 марта 2020 02:00
А где хоть они целуются или сидят на коленках? Судя по фото, так они просто сидят и обнялись друг с другом для фото и всё. Что хоть ерунду всякую сочинять, не пойму.
Из Германии, 26 марта 2020 04:41
Совет им да любовь! Пусть любят и едут в Германию и создают семью. Детей родят от пары геев и будет всем счастье...

Но на самом деле моя православная вера против любых ,даже гетеросексуальных отношений на виду. Тайна чувств прекрасна. А на виду только собачки любятся.

Так что девоньки учитесь скрывать, как и мальчики и как пары м+ж ,свои сексуальные страсти от людей. Тогда и вам самим интереснее жить будет. Вы же не собачки.
Аноним, 26 марта 2020 07:59
НВР: нет.
Бонч, 26 марта 2020 08:01
Садом какой то...
Артём, 26 марта 2020 09:37
Это психическое оклонение которое должно быть на контроле и лечится , мы давно пустили это на самоек!
Аноним, 26 марта 2020 10:41
Девочкам можно, ничего в этом нет плохого. Такие они нежные существа.
Аноним, 26 марта 2020 11:12
Да хоть все пере...целуйтесь,толькоб не война,голодуха,да вот эта коронохрень поганая.
Аноним, 26 марта 2020 11:30
Послушайте, проваславные фанатики, а как же ваше "не суди"?
Аноним, 26 марта 2020 12:21
Послушайте провокаторы пиндосские,не сломить вам правды,и красоты и чести,прут железный наготове до соло енного цвета раскаленный в горниле!!!
Аноним, 26 марта 2020 13:28
НВР:
Нет, нет и нет конечно же
лена, 26 марта 2020 13:55
Карантин. Чем еще заняться. Сиди,целуйся
Аноним, 26 марта 2020 15:55
НВР: на данной фотографии криминала нет. И, вообще, поцелуй поцелую рознь. И неважно девочки мальчики. Фото ни о чём. У кого-то богатая фантазия!
Ленка, 26 марта 2020 17:00
Т. Е. 43 продвинутых родителя, что так активно защищали девиц, так же замечательно к этому отнесутся, если это будет их ребенок? Что происходит с родителями? Где мозги?

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