Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин

В обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом 25 марта Владимир Путин предложил установить 13-процентный налог на банковские вклады, превышающие 1 млн рублей. Точнее налог временно вводится на процентный доход.
-Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается.
Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.
Нет.
Лежало 10 млн в одном банке, теперь будет лежать по 1 млн в десяти банках.
Наш президент тупой или нас за тупых держит?
Разве трудно свести информацию о вкладах со всех банков в одну страничку в налоговой?
Нет
У меня все таки слабая надежда, что президент имел ввиду, что облагаться будет только доход который получится свыше 1 мл. руб. от вкладов. Тогда пазлы складываются, потому что таких людей 1 %.
Налогом будет облагаться ДОХОД, полученный от вкладов более 1 млн.
То есть: лежит у вас вклад 1 млн под 5%.
За год вы бы получили доход 50 тысяч.
А теперь с этих 50 тысяч удержится 13% и вы получите только 43 500.
То есть вам как бы просто уменьшат ставку с 5 до 4,35.
НЕТ, НЕ Разумное предложение- это затронет не 1% населения, а все 50%- люди копят на жилье, на будущее, на образование детей, и, если президент действительно заинтересован в повышении жизненного уровня основного населения, то налогом нужно обложить действительно богатых , и должна быть разумная планка- не 1 млн. рублей, а примерно с 10 млн. рублей
.
Не могу сопоставить числа. 70% населения - средний класс. То есть, хорошо живет на свете россиянин. Это раз.
1% населения имеет вклады более 1000000 рублей (около 15000 долларов)Это два.
Получается, что 1 корочка хлеба - это нищие, а 3 корочки хлеба - это богатые?
И разумное, и своевременное. Тебя обдерут до нитки, а ты не мечтай. И на квартиру не копи, а иди, как все овцы в ипотеку и обогащай банки.
А ввести прогрессивный налог на доходы у правительства не получается? Себя, родимого, обижать не хочется?
Бежит по лесу лиса, поджав уши. На дереве сидит обезьяна.
- Куда бежишь, рыжая?
- Сказали, что налог на шубы вводят, прячусь, - ответила лиса.
Обезьяна спрыгнула и побежала, обгоняя лису.
- А ты куда бежишь, голозадая? - спрашивает лиса.
- Да с нас, голозадых, все налоги драть и начнут. А шуб нет - шкуру снимут.
Нет. Не разумно брать за базу размер вклада, надо брать за основу совокупный доход (т.е. вместе с доходами от других видов деятельности).
Понять не могу: на кой ляд хранить в банке больше миллиона???
Вполне понимаю если это просто временное решение (1-2-3 месяца) пока ищешь квартире, рассматриваешь вложения в ценные бумаги или бизнес или еще чего - но в таком случае это не особо волнует.
При вкладе миллион под 5% годовых доход за 3 месяца - 12 500. Ну вычтут из этих денег 1625 - вряд ли кто-то плакать станет...
Но хранить больше миллиона в банке просто так длительное время (да еще и в период кризиса) - это за рамками моего понимания.
И люди действительно возмущены. Часто такая сумма связана с накоплением человека на такие нужды как жилье или машина, тк на 1 млн ты не купишь себе это. А щипать уже хотят. Администрирование дороже выйдет...
для квартиры - маловато, но можно же подешевле купить или меньшей площади.
в любом случае: держать в банке - глупейшее решение во время кризиса.
Точно....во многих странах налог есть..у нас пока нет.....но и пенсий по 100 евро у них нет....А у нас есть.....
нет!
Откуда у них миллионы на счетах???
Вам лишь уменьшат немного процентную ставку.
А что, внучка неспособна на бюджет поступить? Или не хочет? И где вы нашли место такое, что стоит больше миллиона????
Ответьте, а то на тролля уж полно похожи западного, у которого все обучение платное и исчисляется сотнями тысяч долларов.
В настоящее время проценты по банковским депозитам облагаются налогом, только когда процентная ставка выше ключевой на пять процентных пунктов (текущая ключевая ставка ЦБ - 6. Если подсчет взимаемых средств вести, исходя из максимальной ставки десяти крупнейших по объему депозитов банков, то новый налог будет давать казне ежегодно 113 млрд рублей. https://www.mk.ru/economics/2020/03/26/smi-podschitali-skolko-rossiyane-poteryayut-izza-obyavlennogo-putinym-novogo-naloga.html
Полный идиотизм,я тоже коплю по крохам,живём с мамой на одну пенсию,а другую во вклад,накопила,и вот тебе раз.Вкладываю с той поры,когда проценты были14,4.у меня сейчас 12200,у мамы побольше,экономим.
Нет. Клептократы уже задолбали. Пусть Путин водят прогрессивный налог для своих дружков из кооператива "Озеро".