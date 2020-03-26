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Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин

21:28 26.03.2020 Фото: Википедии
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Это новое для России. Условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире, заверил президент.

Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин
Богатых обложат налогом

В обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом 25 марта Владимир Путин предложил установить 13-процентный налог на банковские вклады, превышающие 1 млн рублей. Точнее налог временно вводится на процентный доход.

-Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.

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От редакции

Разумное предложение?

Аноним, 25 марта 2020 22:27
НВР:
Нет.
Новый мэр, 25 марта 2020 22:39
1000000 руб-продал квартиру положил в банк и ты уже в этом 1%
Аноним, 25 марта 2020 23:42
Единственное жильё не продашь. Да и продавать и класть в банк под процент меньше инфляции - весьма сомнительная стратегия.
1, 26 марта 2020 08:43
Это очень умно - деньги от продажи квартиры положить в банк) но за свои глупости надо платить
Николай, 25 марта 2020 22:52
НВР:Президент наконец то прямо и четко сказал ,затронет 1% граждан - ВОТ ПРИМОЙ ОТВЕТ ,НАСЕЛЕНИЕ НИЩЩЕЕ.
Аноним, 26 марта 2020 00:13
спичрайтера президента - на дыбу!
Аноним, 26 марта 2020 08:32
Нет, нет, что Вы... У нас ведь 70 процентов - средний класс, только на этой неделе говорил.
венгерка, 25 марта 2020 23:02
В валюту не вложись - процент мизерный, в деревянный - обвалится чего доброго, в бизнес - кинут, в жилье - кварплата уже скоро как МРОТ будет...
Аноним, 25 марта 2020 23:55
И побежали нувориши разносить свои яйки по разным корзинам.
Лежало 10 млн в одном банке, теперь будет лежать по 1 млн в десяти банках.
Наш президент тупой или нас за тупых держит?
Анатолий, 26 марта 2020 01:07
Вообще то сказано было, что со всех вкладов.
Поросёнок Пётр, 26 марта 2020 01:33
Думаю, что у серьёзных нуворишей давным-давно всё лежит не в юрисдикции Российской Федерации, ну, как это принято у пламенных патриотов, отчаянно любящих Россию-матушку, счёт в швейцарском банке, а дом на озере Комо
Аноним, 26 марта 2020 06:40
Ага, бегай пони по кругу.
Разве трудно свести информацию о вкладах со всех банков в одну страничку в налоговой?
Аноним, 26 марта 2020 06:43
Это нуворишей не касается. У них яхты У них виллы, но не здесь, а там, на их новой родине. Штаны снимать будут с тех, кто прятаться не умеет. А уже пошли искать.
Ден, 26 марта 2020 00:29
Ну а дальше начнут раскулачивать как в 30-х, только современными, завуалированными методами. Как же это всё знакомо... Прям дежавю.
Аноним, 26 марта 2020 06:31
Определитесь уже с населением: оно нищее? По визгу ведь не скажешь, что нищее.
Аноним, 26 марта 2020 06:38
Так все мечтают о живить Сталина. Мечты сбываются.
Vovka-Morkovka, 26 марта 2020 01:05
Не обкакайтесь только
Аноним, 26 марта 2020 01:22
НВР:
Нет
Аноним, 26 марта 2020 02:06
Вот уроды
Аноним, 26 марта 2020 02:06
НВР:
У меня все таки слабая надежда, что президент имел ввиду, что облагаться будет только доход который получится свыше 1 мл. руб. от вкладов. Тогда пазлы складываются, потому что таких людей 1 %.
Аноним, 26 марта 2020 13:25
Слушали бы внимательно - вопросов бы не возникло.
Налогом будет облагаться ДОХОД, полученный от вкладов более 1 млн.

То есть: лежит у вас вклад 1 млн под 5%.
За год вы бы получили доход 50 тысяч.
А теперь с этих 50 тысяч удержится 13% и вы получите только 43 500.
То есть вам как бы просто уменьшат ставку с 5 до 4,35.
Аноним, 26 марта 2020 04:25
НВР:
НЕТ, НЕ Разумное предложение- это затронет не 1% населения, а все 50%- люди копят на жилье, на будущее, на образование детей, и, если президент действительно заинтересован в повышении жизненного уровня основного населения, то налогом нужно обложить действительно богатых , и должна быть разумная планка- не 1 млн. рублей, а примерно с 10 млн. рублей
Аноним, 26 марта 2020 05:32
Нет
.
Аноним, 26 марта 2020 06:37
НВР:
Не могу сопоставить числа. 70% населения - средний класс. То есть, хорошо живет на свете россиянин. Это раз.
1% населения имеет вклады более 1000000 рублей (около 15000 долларов)Это два.
Получается, что 1 корочка хлеба - это нищие, а 3 корочки хлеба - это богатые?
Аноним, 26 марта 2020 06:48
НВР:
И разумное, и своевременное. Тебя обдерут до нитки, а ты не мечтай. И на квартиру не копи, а иди, как все овцы в ипотеку и обогащай банки.
Аноним, 26 марта 2020 06:56
Это налог не на богатых, а на бережливых. Не копи Ванька ни на дом, ни на баньку.
А ввести прогрессивный налог на доходы у правительства не получается? Себя, родимого, обижать не хочется?
Аноним, 26 марта 2020 07:02
Анекдот.
Бежит по лесу лиса, поджав уши. На дереве сидит обезьяна.
- Куда бежишь, рыжая?
- Сказали, что налог на шубы вводят, прячусь, - ответила лиса.
Обезьяна спрыгнула и побежала, обгоняя лису.
- А ты куда бежишь, голозадая? - спрашивает лиса.
- Да с нас, голозадых, все налоги драть и начнут. А шуб нет - шкуру снимут.
Аноним, 26 марта 2020 07:14
НВР:
Нет. Не разумно брать за базу размер вклада, надо брать за основу совокупный доход (т.е. вместе с доходами от других видов деятельности).
Аноним, 26 марта 2020 10:26
Я себя отношу к среднему классу, но меня это не коснется.

Понять не могу: на кой ляд хранить в банке больше миллиона???
Вполне понимаю если это просто временное решение (1-2-3 месяца) пока ищешь квартире, рассматриваешь вложения в ценные бумаги или бизнес или еще чего - но в таком случае это не особо волнует.
При вкладе миллион под 5% годовых доход за 3 месяца - 12 500. Ну вычтут из этих денег 1625 - вряд ли кто-то плакать станет...

Но хранить больше миллиона в банке просто так длительное время (да еще и в период кризиса) - это за рамками моего понимания.
Аноним, 26 марта 2020 12:52
а чего минусим то? поясните...
венгерка, 26 марта 2020 15:37
Поясните тогда, куда вложить деньги. Под подушку? Тогда и плюсы будут. Я вот выше написала...
И люди действительно возмущены. Часто такая сумма связана с накоплением человека на такие нужды как жилье или машина, тк на 1 млн ты не купишь себе это. А щипать уже хотят. Администрирование дороже выйдет...
Аноним, 26 марта 2020 15:51
ну во-первых, 1 млн вполне достаточно для покупки авто.
для квартиры - маловато, но можно же подешевле купить или меньшей площади.

в любом случае: держать в банке - глупейшее решение во время кризиса.
Аноним, 26 марта 2020 14:39
НВР:
Точно....во многих странах налог есть..у нас пока нет.....но и пенсий по 100 евро у них нет....А у нас есть.....
Аноним, 26 марта 2020 14:52
НВР:
нет!
Аноним, 26 марта 2020 15:40
отнимает у пенсионеров последние крохи которые они себе откладывают на пенсионных вкладах когда у вас в конце концов проснется совесть
Аноним, 26 марта 2020 16:04
Не врите: все знают что в России пенсионеры нищие и им на еду еле хватает, потому что за коммуналку платить надо.
Откуда у них миллионы на счетах???
Аноним, 26 марта 2020 15:47
копил на пенсионном вкладе на будущую учебу внуку каждую копеечку по мере возможности с пенсии откладывал ну сколько же можно с нищих то обдирать ну что у нас за государство еще хотите что мы за вашу конституцию голосовали когда же вы нажретесь и подавитесь
Аноним, 26 марта 2020 16:03
Уважаемый, никто ваши накопления не собирается забирать - не переживайте.
Вам лишь уменьшат немного процентную ставку.

А что, внучка неспособна на бюджет поступить? Или не хочет? И где вы нашли место такое, что стоит больше миллиона????
Ответьте, а то на тролля уж полно похожи западного, у которого все обучение платное и исчисляется сотнями тысяч долларов.
Аноним, 26 марта 2020 16:11
И вот живет простой Петя, получает ЗП, платит с нее налоги, откладывает с нее на сберкнижку на сладкую старость, собрал за пол жизни жалкий миллион или полтора (на него сейчас даже приличную машину не купишь), а тут ему президент с высоких трибун объявляет: -"Шо то ты, Петя, хорошо живешь, тебе не кажется?" Это конечно полный звездец. То есть мало того, что человек уже заплатил налог подоходный, мало того, что на нем наживается банк, так он в итоге еще и должен остается...Не говоря уж о том, что Петя заплатил не только подоходный налог, а еще и НДС минимум один раз. А если его фирма облагается НДС, то два раза. Т.е. нормальный прогрессивный налог, затрагивающий в первую очередь всяких своих сверхбогатых друзей типа ротенбергов-сечиных Путин никак ввести не решается...народ стричь проще ..
1, 26 марта 2020 21:44
Да никто его накопления забирать не собирается, не ври. Налогом облагается только доход. Каким образом на нем банк то наживается? Наоборот банк ему платит за то что деньги Пети лежат там. Но вам лишь соврать или сманипулировать
Аноним, 26 марта 2020 16:18
Не так пугает коронавирус, как президентское - "Прошу отнестись с пониманием"....)
Аноним, 26 марта 2020 16:39
на самом деле новый налог затронет больше половины вкладов. По статистике «Агентства по страхованию вкладов», в начале 2020 года большую часть (55 вкладов населения составляли вклады на сумму от 1 млн рублей. А по данным Центробанка, всего россияне хранили на депозитах 30,55 трлн рублей, а общий объем подлежащих налогообложению вкладов составляет порядка 16,8 трлн рублей.
В настоящее время проценты по банковским депозитам облагаются налогом, только когда процентная ставка выше ключевой на пять процентных пунктов (текущая ключевая ставка ЦБ - 6. Если подсчет взимаемых средств вести, исходя из максимальной ставки десяти крупнейших по объему депозитов банков, то новый налог будет давать казне ежегодно 113 млрд рублей. https://www.mk.ru/economics/2020/03/26/smi-podschitali-skolko-rossiyane-poteryayut-izza-obyavlennogo-putinym-novogo-naloga.html
Аноним, 26 марта 2020 19:26
НВР:
Полный идиотизм,я тоже коплю по крохам,живём с мамой на одну пенсию,а другую во вклад,накопила,и вот тебе раз.Вкладываю с той поры,когда проценты были14,4.у меня сейчас 12200,у мамы побольше,экономим.
Аноним, 26 марта 2020 20:26
Нет категорически
Аноним, 26 марта 2020 21:04
НВР:
Нет. Клептократы уже задолбали. Пусть Путин водят прогрессивный налог для своих дружков из кооператива "Озеро".

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