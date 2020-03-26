Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин

Это новое для России. Условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире, заверил президент.

Богатых обложат налогом

В обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом 25 марта Владимир Путин предложил установить 13-процентный налог на банковские вклады, превышающие 1 млн рублей. Точнее налог временно вводится на процентный доход.

-Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.