Продпайком снабдят военных Росгвардии

Документом устанавливается, что Временная норма продовольственного пайка применяется по 30 апреля 2025 года

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ подготовила проект приказа о выдаче продовольственного пайка военнослужащим. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время проходящие военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание. Однако ввиду отсутствия в некоторых воинских частях и организациях войск нацгвардии стационарных столовых питание горячей пищей не всегда удается организовать. В такой ситуации Росгвардия предложила обеспечивать военных продовольственным пайком.

«Утвердить прилагаемую Временную норму продовольственного пайка для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин, при выполнении задач вне мест дислокации воинских частей и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) в случаях, когда приготовление им горячей пищи не представляется возможным или экономически нецелесообразно», — говорится в проекте приказа.

В состав продовольственного пайка предлагается включить пшеничную муку, крупы, бобовые, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сгущенное молоко, печенье, чай, растворимый кофе, соки, сахар, соль.

В пояснительной записке отмечается, что поскольку военнослужащие уже имеют право на горячее питание за счет госсредств, выдача им продуктов на руки не повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого Росгвардии на указанные цели.

Документом устанавливается, что Временная норма продовольственного пайка применяется по 30 апреля 2025 года.

Источник: pnp.ru