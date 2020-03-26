26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Продпайком снабдят военных Росгвардии

12:07 26.03.2020 Фото: пресс-служба Министерства обороны
0

В состав продовольственного пайка предлагается включить пшеничную муку, крупы, бобовые, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сгущенное молоко, печенье, чай, растворимый кофе, соки, сахар, соль.

Продпайком снабдят военных Росгвардии
Документом устанавливается, что Временная норма продовольственного пайка применяется по 30 апреля 2025 года

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ подготовила проект приказа о выдаче продовольственного пайка военнослужащим. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время проходящие военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание. Однако ввиду отсутствия в некоторых воинских частях и организациях войск нацгвардии стационарных столовых питание горячей пищей не всегда удается организовать. В такой ситуации Росгвардия предложила обеспечивать военных продовольственным пайком.
«Утвердить прилагаемую Временную норму продовольственного пайка для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин, при выполнении задач вне мест дислокации воинских частей и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) в случаях, когда приготовление им горячей пищи не представляется возможным или экономически нецелесообразно», — говорится в проекте приказа.

В состав продовольственного пайка предлагается включить пшеничную муку, крупы, бобовые, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сгущенное молоко, печенье, чай, растворимый кофе, соки, сахар, соль.

В пояснительной записке отмечается, что поскольку военнослужащие уже имеют право на горячее питание за счет госсредств, выдача им продуктов на руки не повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого Росгвардии на указанные цели.

Документом устанавливается, что Временная норма продовольственного пайка применяется по 30 апреля 2025 года.

Источник: pnp.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите получать продпаек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
13:15 26-03-2020
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
БердскНа судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
13:00 26-03-2020
На судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
"Расплаты" требовали любовники-насильники от любовницы в Омске
12:45 26-03-2020
БердскНет масок ни в одной из 40 аптек Бердска 1
12:36 26-03-2020
Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 25
12:33 26-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
12:31 26-03-2020
Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
12:30 26-03-2020
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
БердскПять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
12:27 26-03-2020
Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
БердскКто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта 2
12:20 26-03-2020
Кто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта
Изрезанную дочь в окровавленной ванной нашел житель Омска
12:15 26-03-2020
Изрезанную дочь в окровавленной ванной нашел житель Омска