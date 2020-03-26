Нарушают карантин: пожаловалась на приехавших из заграницы соседей гуляющих без масок жительница Бердска

Женщина обеспокоена тем, что она и ее семья может заразиться опасным вирусом от приезжих. На горячей линии Роспотребнадзора ей сказали, что никто этих людей контролировать не будет.

Пожаловалась на нарушение соседями карантина бердчанка

Приехали из заграницы и нарушают карантин соседи — с жалобой в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась возмущенная Ирина. Напомним, в Новосибирской области выявлен уже пятый случай коронавируса. Живущие по соседству с женщиной граждане вернулись из заграницы, из Турции или из Тайланда, она точно не знает, и выходят на улицу.

— Они, видимо, находятся на карантине. Но при этом свободно разгуливают по улице, масок я на них не видела. Я сегодня позвонила на горячую линию Роспотребнадзора, а мне сказали, что никто их контролировать не будет, выезжать на место они не будут, — возмущена Ирина.

Она переживает, что она и ее семья может быть попасть в риск заражения опасным вирусом.

— Я также берусь за дверные ручки, за которые они берутся. И мне очень интересно почему эти люди без масок, — говорит Ирина.

К участковому женщина не планирует обращаться, потому что не надеется на его оперативную работу.

— Если у нас объявлена пандемия в стране, что должны делать граждане, просим помочь разобраться, — отметила женщина.

Напомним правила карантина:

В связи с постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой о самоизоляции граждан, прибывших на территорию России из-за рубежа, разъясняются основные правила.

Кто попадает под карантин

В аэропорту прилета каждому, кто пересекает границу, должны вручить постановление о самоизоляции. Если этого по какой-то причине не произошло, в Новосибирске необходимо сообщить о себе на «горячую линию» по телефону 112: оставить адрес, телефон, информацию о том, откуда и когда он приехал. Эти данные передадут в поликлинику, чтобы установить медицинское наблюдение.

На самоизоляции должны находиться все, кто менее 14 дней назад приехал из-за рубежа. А также все, кто контактировал с инфицированными. В том числе пассажиры рейсов, на которых летели заразившиеся коронавирусом.

Сколько длится карантин

Самоизоляция длится 14 дней с момента приезда в Россию. Самоизоляция прекращается, если в течение 14 дней не появились признаки заболевания, а тест на коронавирус отрицательный.

Чего не должен делать человек, попавший под карантин

Человек должен находиться в своей квартире, покидать ее он не имеет права. Нельзя контактировать с другими людьми, в том числе с членами семьи, общаться можно только по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Исключение делается только для тех, кто был в поездке вместе. Они могут находиться на самоизоляции в одном помещении.

Если в квартире несколько комнат, человек может быть изолирован в одной из них, при условии, что он не контактирует с членами семьи. Посещая места общего пользования (ванную, кухню, туалет), надевает маску. Пользуется отдельной посудой и полотенцем.

Все помещения проветриваются, в них регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Выходить из квартиры, даже ненадолго, запрещено. Нельзя самостоятельно покупать продукты или лекарства, выносить мусор. Человека, находящегося в изоляции, обеспечивают всем необходимым родственники, служба доставки, волонтеры – без личного контакта. Продукты и предметы нужно оставлять у входа в квартиру, использовать безналичный расчет.

Когда сдавать анализ на коронавирус

Ежедневно необходимо измерять температуру и следовать всем рекомендациям врачей. На 10 сутки делается тест на COVID-19. При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо немедленно, не покидая квартиру, сообщить об этом врачу, который наблюдает пациента! Затем вызвать скорую помощь для перевода в инфекционную больницу.

Больничный лист на карантине

На весь период самоизоляции выдается больничный лист, без посещения поликлиники. Его помогут оформить на дому медицинские работники. Также можно подать заявление на дистанционное оформление больничного самостоятельно на сайте фонда социального страхования.

Кроме того, с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми. Телефон горячей линии по вопросам оплаты больничных в связи с карантином в Новосибирске: 373-02-55. По вопросам выдачи больничных: 112. Информацию можно посмотреть на официальной странице Новосибирской области ВКонтакте.

Кто контролирует туристов

Контролируют самоизолированных участковые уполномоченные полиции.

Профилактика коронавируса

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию. На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы- повышенная температура, чихание, кашель, затрудненное дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Как передается коронавирус

Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя способами:

Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании;

Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.