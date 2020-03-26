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Прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты в России, заявил Шойгу

11:45 26.03.2020 Фото: Минобороны РФ
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По словам Шойгу, для противодействия информационным атакам может потребоваться дальнейшее законодательное регулирование СМИ.

Прозападная оппозиция лезет на военные объекты в России, заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу

Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы и различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь. В России их подхватывает «прозападный оппозиционный дивизион», регулярно обучаемый за рубежом. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«Прикрываясь законом о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотиться за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы наших секретных объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их привлекли бы в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — сообщил Шойгу.

Шойгу также сообщил, что активность войск НАТО вблизи российских границ растет из года в год, однако РФ удается сохранять стратегический паритет с НАТО за счет боевого потенциала Вооруженных сил.

Источник: Телеканал «Звезда»

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