Прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты в России, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу

Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким как вмешательство в американские выборы и различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь. В России их подхватывает «прозападный оппозиционный дивизион», регулярно обучаемый за рубежом. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«Прикрываясь законом о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотиться за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы наших секретных объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их привлекли бы в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — сообщил Шойгу.

Шойгу также сообщил, что активность войск НАТО вблизи российских границ растет из года в год, однако РФ удается сохранять стратегический паритет с НАТО за счет боевого потенциала Вооруженных сил.

Источник: Телеканал «Звезда»