Чем и как защищают от коронавируса детей и взрослых в больницах, школах и садах Бердска

Всем предприятиям рекомендовано измерять температуру тела сотрудников, направлять на больничный людей, прибывших из стран зоны риска. В образовательных учреждениях ведется журнал по замеру температуры тела, который отправляется в Роспотребнадзор.

Вход в школу ограничен. Педагогам мерят температуру

Коронавирус наступает на Россию. Президент страны Владимир Путин издал указ, в котором говорится о каникулах в стране с 28 марта по 5 апреля. Однако на каникулы уйдут не все. Чиновники, магазины, службы ЧС, аптеки больницы, а также сотрудники предприятий непрерывно действующих организаций продолжат работу.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, какие меры предосторожности во время пандемии COVID-19 предпринимают в местах массового скопления в Бердске.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономической и социальной политике Жанна Шурова, в Бердске существует постановление, где прописаны меры по профилактике коронавируса.

— Всем предприятиям рекомендовано измерять температуру тела сотрудников, направлять на больничный людей, прибывших из стран зоны риска. В образовательных учреждениях ведется журнал по замеру температуры тела, который отправляется в Роспотребнадзор. В каждой группе детского сада есть бактерицидная лампа, соблюдается режим дезинфекции, применено свободное посещение, — рассказала Жанна Шурова сегодня, 26 марта.

Кроме того, дезинфицирующие средства были в учреждениях Бердска в необходимом количестве, но в связи с профилактикой нового вируса их объемы увеличены. На эти цели выделены дополнительные деньги. Финансирование получило управление образования, которое распределяет средства по школам на приобретение бактерицидных, обеззараживающих средств, масок, кожных антисептиков.

— Детские сады у нас обеспечены «от» и «до». Медработники ориентированы на профилактику. Ребятишки проходят фильтр, медики смотрят, как чувствуют себя дети. В случае, если ребенок недомогает, то его отправляют домой, — резюмировала вице-мэр Бердска.

Вход в школу с градусником

«Курьер. Среда. Бердск» провел собственный эксперимент и прошелся по больницам и школам Бердска вчера, 25 марта. По словам фельдшера школы №1 Надежды Терентьевой, все работники образовательного учреждения проходят термометрию бесконтактным термометром. Пол, ручки, перила моются с применением дезинфицирующего раствора.

В лицее №6 работница учреждения щеткой тщательно обрабатывала стены коридора моющими дезинфицирующими средствами. В каникулы особо тщательно вымываются учебные классы и санузлы.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №2 «Спектр» Евгения Перфилова, согласно нормативно-правовым документам из министерства просвещения и министерства и управления образования Новосибирской области, администрации Бердска с педагогическими работниками првоодятся информационные беседы о соблюдении гигиенических правил и норм.

Принимаются все меры для применения дезинфицирующих средств во время выхода из каникулярного времени. Сейчас промываются кабинеты, коридоры, санузлы со спецрастворами. Заказано дополнительно приобретение масок, дезинфицирующих средств, переносных обеззараживающих ламп, чтобы и в ночное время проводитьь обработку кабинетов. Закупаются специальные средства для обработки рук.

Также ограничен вход в школу, работает пропускная система. Для родителей подготовлены памятки, для обеспечения стабильной работы образовательной организации в полном объеме.

Рассматриваем режим работы учреждения, с уроками не более 30 минут, с соблюдением всех санитарных норм, проветривания,- подытожила Евгения Юрьевна.

Санитайзеры и маски в больницах

В поликлиниках Бердска наплыва посетителей не наблюдается. По словам администратора детской поликлиники №1 Ольги Дитц, дезинфекция идет полным ходом. Санитарки постоянно моют пол и обрабатывают поверхности. В каждом кабинете есть санитайзеры для обработки рук медсестер и врачей. Медработники осматривают пациентов в медицинских масках. Некоторые посетители перед входом в поликлинику надевают не только бахилы, но и маску.

Молодая мама 11-месячного малыша Марина Черепанова, призналась, что для профилактики принимает противовирусные препараты. Заболеть коронавирусом не боится, потому что находится не в той возрастной категории.

В медсанчасти «Вега» днем единичные посетители. По словам сотрудницы регистратуры, поток посетителей не увеличился за последнее время, даже немного стал меньше. При входе пациенты могут обработать руки кожным антисептиком до и после посещения врача.

Для профилактики 80-летняя пенсионерка Светлана Александровна мажет нос оксалиновой мазью. При поездке на дальние расстояния надевает маску. Старается не посещать общественные места.

Автор видео Елена Белоусова