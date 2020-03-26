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За сутки 3 491 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии. Всего жертв 7503

11:35 26.03.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящий момент в Италии насчитывается 57 521 инфицированных вирусом.

За сутки 3 491 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии. Всего жертв 7503
С начала эпидемии в Италии были заражены коронавирусом 74 386 человек

В Италии за сутки выявили 3 491 носителя коронавируса COVID-19, сообщил в среду вечером представитель службы гражданской защиты Агостино Миоццо в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал RaiNews24.
Руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли не смог присутствовать на пресс-конференции, так как сегодня утром у него поднялась температура.

В настоящий момент в Италии насчитывается 57 521 инфицированных вирусом.

В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 23 112 человек, ещё 3 489 больных находятся в отделениях интенсивной терапии, 30 920 носителей вируса помещены на домашний карантин.

За день поправились 1 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 9 362. В то же время скончались 683 человека. Число жертв COVID-19 в Италии достигло 7 503.

С начала эпидемии в Италии были заражены коронавирусом 74 386 человек, включая выздоровевших и умерших.

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