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Выше $30 поднялась цена на нефть

12:00 26.03.2020 Фото: РИА Новости
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Цены на нефть упали с начала марта почти вдвое на фоне вспышки коронавируса, распада сделки ОПЕК+ и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи.

Выше $30 поднялась цена на нефть
Нефтегазодобыча давно лидирует по уровню средней зарплаты в стране

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась в ночь на четверг выше 30 долларов за баррель впервые с 20 марта, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 0.59 мск, цена фьючерсов на североморскую смесь поднялась на 1,032%, до 30,05 доллара за баррель.
Нефтяной рынок корректируется второй день подряд после пятничного падения на 11%, однако у аналитиков остаются опасения за спрос на сырье.

Цены на нефть упали с начала марта почти вдвое на фоне вспышки коронавируса, распада сделки ОПЕК+ и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вырастут цены до прежнего уровня?

Аноним, 26 марта 2020 12:09
"Выше $30 поднялась цена на нефть"

На укреплении рубля, этот рост как всегда, а кто бы сомневался , естественно не отразится?
Новый мэр, 26 марта 2020 12:43
Да уже упала ваша нефть

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