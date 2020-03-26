"Выше $30 поднялась цена на нефть"

Цены на нефть упали с начала марта почти вдвое на фоне вспышки коронавируса, распада сделки ОПЕК+ и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи.

Нефтегазодобыча давно лидирует по уровню средней зарплаты в стране

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась в ночь на четверг выше 30 долларов за баррель впервые с 20 марта, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 0.59 мск, цена фьючерсов на североморскую смесь поднялась на 1,032%, до 30,05 доллара за баррель.

Нефтяной рынок корректируется второй день подряд после пятничного падения на 11%, однако у аналитиков остаются опасения за спрос на сырье.

Цены на нефть упали с начала марта почти вдвое на фоне вспышки коронавируса, распада сделки ОПЕК+ и последующего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи.

Источник: РИА Новости