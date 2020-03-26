Кто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта

Это крайний срок. Работодатели и их сотрудники разрывают телефон Роспотребнадзора с этим вопросом.

Мэр Бердска Евгений Шестернин собрал оперативное собрание

Сегодня, 26 марта, власть Бердска провела оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией. На совещании обсуждался указ президента Владимира Путина о каникулах с 28 марта по 5 апреля. Президент России, напомним, вчера, 25 марта, обратился к нации. В 18-минутном обращении он сделал несколько важных заявлений.

Так, представитель Роспотребнадзора Бердска заявил, что работодатели и их сотрудники обрывают телефоны ведомства с вопросами, кто же попадает под указ президента. Как сообщили в ведомстве, крайний срок, когда это станет известно — 27 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, а также организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Глава нации распорядился — Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих органов.А организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих организаций. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть сегодня, 26 марта.