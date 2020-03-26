Отмычка COVIR-19: Откуда появился коронавирус? Могли его создать в лаборатории?

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который виновен во вспышке инфекционного заболевания COVID-19, возник в результате естественных процессов и не был создан в лаборатории.

Второй сценарий предполагает, что вирус передался человеку от животного и лишь потом эволюционировал до нынешнего патогенного состояния

Международная группа ученых подтвердила, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который виновен во вспышке инфекционного заболевания COVID-19, возник в результате естественных процессов и не был создан в лаборатории. Об этом сообщают «Вести».

«Сравнивая доступные данные о последовательностях генома известных штаммов коронавируса, мы можем твёрдо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил первый автор исследования Кристиан Андерсен из Научно-исследовательского института Скриппса.

Научная группа под руководством Андерсена описала два возможных сценария происхождения патогена. В основу легли данные, полученные исследователями из Китая, которые вскоре после начала эпидемии в Ухане расшифровали геном SARS-CoV-2. В ходе изучения молекулярной структуры вируса они сосредоточились на нескольких характерных признаках.

На поверхности коронавируса расположены шиповидные отростки в форме короны, которые содержат рецептор-связывающие белки, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. Вирус проникает в клетки человека и других млекопитающих с помощью особого белка с помощью рецептор-связывающего домена (RBD) и сайта расщепления. Первый — как крючок захватывает клетки хозяина, а второй — молекулярная «отмычка», которая позволяет вирусу взломать «дверь» в клетку.

В ходе изучения генетических последовательностей SARS-CoV-2, группа исследователей установила, что RBD-части белков его шипов эволюционировали для более эффективного воздействования на рецептор, известный как ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2), который и является тем порталом в клетку при взломе вирусом.

Белок SARS-CoV-2 оказался столь эффективным в этом отношении, что у специалистов не осталось сомнений, что это результат естественного отбора, а не генной инженерии.

Это подтверждает и анализ общей молекулярной структуры SARS-CoV-2. Ученые пояснили, что если бы кто-то попытался создать новый коронавирус, то ему бы пришлось модифицировать какой-то другой вирус, вызывающий у человека то или иное заболевание.

При этом команда исследователей установила, что «скелет» SARS-CoV-2 существенно отличается от такового у уже известных «человеческих» коронавирусов. В этом отношении новый патоген больше всего походит на родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов.

«Эти две особенности вируса — мутации в RBD-части белка его шипов и его особый «скелет» — исключают, что SARS-CoV-2 стал итогом манипуляций в лаборатории», — отметил Андерсен.

Взяв за основу анализ геномной последовательности, научная группа сделала выводу, что есть два наиболее вероятных сценария происхождения SARS-CoV-2.

Первый: вирус развивался, поражая животных, и только потом попал в организм человека. Это подтверждают предыдущие вспышки коронавирусов, когда источником заражения людей стали циветы и верблюды. По мнению исследователей, наиболее подходящим «резервуаром» для нового коронавируса стали летучие мыши. При этом никаких зарегистрированных случаев прямой передачи патогена от рукокрылых человеку нет, а значит в этой пандемической цепи был промежуточный хозяин. Согласно этому сценарию, SARS-CoV-2 должен был приобрести обозначенные выше отличительные черты ещё до попадания в организм человека, что объясняет скорость его распространения среди людей.

Второй сценарий предполагает, что вирус передался человеку от животного и лишь потом эволюционировал до нынешнего патогенного состояния. Это подтверждает тот факт, что некоторые коронавирусы, поражающие панголинов, имеют RBD, которые по структуре очень похожи на таковые у SARS-CoV-2. Люди могли заразиться непосредственно от панголинов (их чешуя используется в китайской народной медицине, а мясо нередко употребляют в пищу), и через посредников, к примеру, цивет или хорьков. В этом случае сайт расщепления, характерный для SARS-CoV-2, мог эволюционировать в организме человека, и уже затем вирус начал передаваться между людьми. Эту версию подкрепляет тот факт, что молекулярная «отмычка» SARS-CoV-2 походит на таковые у некоторых штаммов птичьего гриппа, которые легко передаются от человека к человеку.

Ученые отмечают, что на данном этапе трудно выяснить, как всё происходило на самом деле, но предупреждают: если SARS-CoV-2 попал в организм человека уже в его нынешней патогенной форме, это повышает вероятность будущих вспышек. Ведь вызывающий болезнь штамм вируса всё ещё может циркулировать в популяции животных и вполне способен вновь попасть в организм человека.

По мнению исследователей, второй сценарий более предпочтителен для людей — ведь вероятность того, что другой непатогенный коронавирус проникнет в организм человека и затем приобретёт свойства, аналогичные SARS-CoV-2, невелика, уверяют учёные.

Статья по итогам этого исследования опубликована в журнале Nature Medicine.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В России, по последним данным, 253 заболевших. Под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на новую инфекцию остаются более 36 тысяч граждан.

Источник: pnp.ru