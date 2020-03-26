Изрезанную дочь в окровавленной ванной нашел житель Омска

Девочку госпитализировали

Сегодня, 26 марта, в первом часу ночи, из Нефтяников в одну из больниц города, была доставлена 16-летняя школьница с резаными ранами левого предплечья. Пациентке оказали экстренную помощь. На сегодня её жизни ничего не угрожает. Порталу Om1.ru стало известно, что раненую дочь в ванной нашел отец.

Установлено, что ранения девочка причинила сама себе: несчастная любовь. Школьница, воспитывающаяся в благополучной семье, заперлась в ванной и долго не выходила. Отец, почувствовав неладное, выбил дверь и увидел окровавленную дочь. Мужчина перевязал раны и вызвал скорую помощь.

Источник: om1.ru