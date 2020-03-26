26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Полностью переходят на дистанционное обучение после каникул школы Петербурга

12:12 26.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Полный переход на новые образовательные технологии должен занять не более трех недель, документ отводит срок до 12 апреля. Основная обязанность по ознакомлению учеников и их родителей с новой системой обучения возложена на классных руководителей.

Полностью переходят на дистанционное обучение после каникул школы Петербурга
Главная задача — наладить прямую и обратную связь с учениками

Всем образовательным учреждениям Северной столицы, кроме дошкольных, предписано перейти на дистанционный режим обучения в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования должны начать удаленное обучение с завтрашнего дня, 26 марта, общеобразовательные школы — с 30 марта, после окончания срока весенних каникул.
Полный переход на новые образовательные технологии должен занять не более трех недель, документ отводит срок до 12 апреля. Основная обязанность по ознакомлению учеников и их родителей с новой системой обучения возложена на классных руководителей. Как пояснили в Смольном, сейчас педагоги проходят необходимую подготовку и обучение.

— Главная задача — наладить прямую и обратную связь с учениками, подготовить планы, материалы для самостоятельной работы и проверочные задания, помочь детям наладить распорядок дня, — подчеркивают в правительстве. — Классные руководители и учителя-предметники будут пользоваться методическими рекомендациями, подготовленными Министерством просвещения и комитетом по образованию.

Напомним, ране стало известно, что 90 процентов петербургских вузов также перешли на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то они продолжат работу в режиме свободного посещения, о котором принимают решение родители.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Перейдут школы Бердска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
13:29 26-03-2020
Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
13:15 26-03-2020
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
БердскНа судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
13:00 26-03-2020
На судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
"Расплаты" требовали любовники-насильники от любовницы в Омске
12:45 26-03-2020
БердскНет масок ни в одной из 40 аптек Бердска 1
12:36 26-03-2020
Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 25
12:33 26-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
12:31 26-03-2020
Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
12:30 26-03-2020
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
БердскПять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
12:27 26-03-2020
Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
БердскКто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта 2
12:20 26-03-2020
Кто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта