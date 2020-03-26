Полностью переходят на дистанционное обучение после каникул школы Петербурга

Полный переход на новые образовательные технологии должен занять не более трех недель, документ отводит срок до 12 апреля. Основная обязанность по ознакомлению учеников и их родителей с новой системой обучения возложена на классных руководителей.

Главная задача — наладить прямую и обратную связь с учениками

Всем образовательным учреждениям Северной столицы, кроме дошкольных, предписано перейти на дистанционный режим обучения в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования должны начать удаленное обучение с завтрашнего дня, 26 марта, общеобразовательные школы — с 30 марта, после окончания срока весенних каникул.

Полный переход на новые образовательные технологии должен занять не более трех недель, документ отводит срок до 12 апреля. Основная обязанность по ознакомлению учеников и их родителей с новой системой обучения возложена на классных руководителей. Как пояснили в Смольном, сейчас педагоги проходят необходимую подготовку и обучение.

— Главная задача — наладить прямую и обратную связь с учениками, подготовить планы, материалы для самостоятельной работы и проверочные задания, помочь детям наладить распорядок дня, — подчеркивают в правительстве. — Классные руководители и учителя-предметники будут пользоваться методическими рекомендациями, подготовленными Министерством просвещения и комитетом по образованию.

Напомним, ране стало известно, что 90 процентов петербургских вузов также перешли на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то они продолжат работу в режиме свободного посещения, о котором принимают решение родители.

Источник: РГ