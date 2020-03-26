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Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео

12:30 26.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Ранее львенок жил с фотографами, которые водили его на поводке по пляжам и предлагали отдыхающим сфотографироваться, а потом вышвырнули на улицу.

Парализовало 7 месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
Львенок оказался на улице парализованным

Семимесячного львенка, парализованного после пыток фотографов в Сочи, доставили в Челябинск.

Львенка, ставшего жертвой фотографа-живодера, доставили в Челябинск
Ранее сообщалось, что маленького хищника готовят к транспортировке в Челябинск, где ему готовы оказать помощь.

По информации РЕН ТВ, ранее львенок жил с фотографами, которые водили его на поводке по пляжам и предлагали отдыхающим сфотографироваться. Через некоторое время животное оказалось вышвырнутым на улицу.

Ветеринарный врач из Челябинска Карен Даллакян вызвался спасти семимесячного львенка.

Источник: РЕН ТВ

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Спасут львенка?

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